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Pop-it та сертифікати про вакцинацію: що найчастіше хотіли купити українці у 2021 році

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Абсолютними рекордсменами в покупках стали іграшки-антистрес Новина оновлена 07 грудня 2021, 19:37
Абсолютними рекордсменами в покупках стали іграшки-антистрес

Багатьом українцям також було цікаво, як можна придбати біткоїн

У вівторок, 7 грудня, в українському представництві компанії Google розповіли, якими товарами для покупки українці найчастіше цікавилися у 2021 році.

Подробиці опублікували в офіційному блозі компанії Google Україна.

На першому місці за популярністю серед наших співвітчизників опинилися іграшки-антистрес під назвою поп-іт. Ці кнопкові силіконові або гумові штуки найбільше люблять діти, хоча й дорослі до них небайдужі. Найбільш відомі квадратні та круглі поп-іти, проте вони бувають й інших химерних форм.

Так виглядає поп-іт
Так виглядає поп-іт

Цікаво, що найближчий побратим поп-іту, іграшка сімпл-дімпл знаходиться лише на четвертому місці серед популярних придбань українців.

"Срібло" залишили за собою квитки на потяги. Це не дивно, адже залізничне сполучення все ще залишається в Україні одним із найпопулярніших. І це — незважаючи на наявні карантинні обмеження для міжобласних поїздок.

Третє місце серед симпатій українців посів новенький iPhone 13, який побачив світ у вересні 2021 року, а в нашу країну офіційно потрапив на початку жовтня.

П’ятірку найпопулярніших покупних запитів у Google в українському сегменті зайняли перепустки до громадського транспорту столиці. Це не надто дивує, якщо врахувати, що лише у вересні офіційно у влади було замовлено понад 255 тисяч таких документів для працівників різних підприємств Києва.

ТОП-10 найпопулярніших "покупних" запитів у 2021 році
ТОП-10 найпопулярніших "покупних" запитів у 2021 році

Також серед не надто чесних покупок українців опинились і сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Вони знаходяться на сьомому місці за популярністю запитів.

Крім цього в 2021 році в Україні цікавилися можливістю придбати санчата, ігрову приставку PlayStation 5, криптовалюту Біткоїн та вітамін D.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, які десять українських курортів стали найпопулярнішими в Україні за 2021 рік. Спойлер — Одеса-мама до цього списку не потрапила

Теги:
#Google #Покупки #запити
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