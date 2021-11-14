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Які в Україні є COVID-сертифікати та у чому між ними різниця

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сертифікат вакцинації у додатку
Сертифікат вакцинації у додатку

В Україні вже згенерували близько 9 млн. сертифікатів через "Дію".

Українці не можу їздити між областями, що належать до "червоної зони" або виїжджати до деяких країн без COVID-сертифіката або свідоцтва про вакцинацію.

"Телеграф" розбирався які види ковід-документів існують в Україні. Інформація ґрунтується на роз’ясненнях МОЗ.

Міжнародні документи про вакцинацію, які потрібні для виїзду за кордон, можна отримати двома способами:

  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію отримують у сімейного лікаря – паперовий варіант. Його одержують після повного курсу імунізації від коронавірусу. У ньому відбиті дані про вакцини, дату щеплення. Він засвідчується печаткою. Діє рік.
  • міжнародний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу на порталі "Дія". Він електронний з QR-кодом. Його можна роздрукувати або пред’являти в електронному вигляді на носії з екраном, щоб код могли зчитати. Він не відрізняється від сертифіката, виданого через програму

COVID-сертифікати доступні як на порталі, так і в програмі Дія. Вони бувають двох видів і доступні як людям із біометричними документами, так і зі звичайними.

  • "жовті" сертифікати діють 120 днів, їх одержують після першої дози вакцини.
  • "зелені" сертифікати діють 360 днів, вони надаються після повного курсу вакцинації.

Також у Мінцирфи анонсували появу сертифікатів про результати ПЛР-тестування та одужання. Якщо перший уже закінчують тестувати та готуються запустити протягом тижня, другий ще не готовий. Термін його дії вже відомий – 90 днів з моменту одужання. Щодо документів про протипоказання, форму яких затвердило МОЗ, то поки не відомо, чи з’являться вони в електронному вигляді.

Раніше "Телеграф" писав, що у додатку "Дія" також з’явилися дитячі сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Теги:
#Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус
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