Рус

В Україні з’являться дитячі COVID-сертифікати: з якого віку їх видають

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
36
Документи про вакцинацію будуть доступні і для неповнолітніх Новина оновлена 02 листопада 2021, 14:16
Документи про вакцинацію будуть доступні і для неповнолітніх

Згенерувати документ зможе один із батьків дитини

В Україні анонсували появу дитячих сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть доступні тим дітям від 12 років, які з різних причин були щеплені від "корони".

Інструкцією з отримання документів через портал Дія поділилися в прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

Ковидний сертифікат буде доступний для неповнолітнього українця так само, як і для дорослого — хоч після однієї, хоч після двох отриманих щеплень.

Цікаво, що одержання документа спрощено для мінімуму. Якщо ваша дитина вакцинована від "корони" і ви маєте обліковий запис у додатку "Дія", то вам потрібно зробити три простих кроки:

  • оновити програму до останньої версії;
  • внести в "Дію" інформацію із свідоцтва про народження вашої дитини;
  • у розділі "Послуги" запитати COVID-сертифікати.

Разом із вашими (якщо ви робили щеплення) документами з’являться і "дитячі".

Якщо ж ви раніше не користувалися "Дією", то порядок маніпуляцій залишиться тим самим, але перш вам доведеться авторизуватися в додатку.

До речі, якщо вашій дитині вже виповнилося 14 років, то вона зможе самостійно використовувати "Дію" — за умови наявності у неї внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які категорії дітей можуть бути вакциновані на території України та чи збираються розширити імунізацію на неповнолітніх у принципі.

Теги:
#Діти #Вакцинація #Коронавірус #ДІЯ #Covid-19 #COVID-сертифікат
"Червона" зона в Україні
Україна
На порозі локдауну: в Україні до "червоної" зони можуть потрапити ще 3 області
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Червона" зона в Україні
На порозі локдауну: в Україні до "червоної" зони можуть потрапити ще 3 області
Дата публікації
Категорія
Політик відмовилася від улюблених яскравих образів, одягнувши чорне
Замість білої сукні — траур: наречена Полякова Скороход прийшла до Ради після його смерті (фото)
Дата публікації
Категорія
До середини листопада снігу чекати не варто
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Тарас Цимбалюк у серіалі "Кріпосна"
Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк: я можу зіграти і "голубого", але в чомусь достойному
Дата публікації
Категорія
Голосування у Харкові.
Скандал після виборів у Харкові: на нового мера подадуть до суду