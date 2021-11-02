В Україні з’являться дитячі COVID-сертифікати: з якого віку їх видають

Згенерувати документ зможе один із батьків дитини

В Україні анонсували появу дитячих сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть доступні тим дітям від 12 років, які з різних причин були щеплені від "корони".

Інструкцією з отримання документів через портал Дія поділилися в прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

Ковидний сертифікат буде доступний для неповнолітнього українця так само, як і для дорослого — хоч після однієї, хоч після двох отриманих щеплень.

Цікаво, що одержання документа спрощено для мінімуму. Якщо ваша дитина вакцинована від "корони" і ви маєте обліковий запис у додатку "Дія", то вам потрібно зробити три простих кроки:

оновити програму до останньої версії;

внести в "Дію" інформацію із свідоцтва про народження вашої дитини;

у розділі "Послуги" запитати COVID-сертифікати.

Разом із вашими (якщо ви робили щеплення) документами з’являться і "дитячі".

Якщо ж ви раніше не користувалися "Дією", то порядок маніпуляцій залишиться тим самим, але перш вам доведеться авторизуватися в додатку.

До речі, якщо вашій дитині вже виповнилося 14 років, то вона зможе самостійно використовувати "Дію" — за умови наявності у неї внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які категорії дітей можуть бути вакциновані на території України та чи збираються розширити імунізацію на неповнолітніх у принципі.