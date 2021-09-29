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Google назвав 10 найпопулярніших морських курортів України: Одеса в список не потрапила

Автор
Геннадій Лубенець
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Море
Море

Залізний порт виявився найбільш популярним серед всіх українських морських курортів.

В Google склали рейтинг найбільш популярних туристичних місць і напрямків України. Примітно, що в трійці лідерів у списку вітчизняних пляжів і курортів не виявилося Одеської області, а сама Одеса і зовсім в топ не потрапила.

Відповідною інформацією поділилося Держагенство з розвитку туризму в соцмережі Фейсбук.

У повідомленні зазначено, що лідером за кількістю запитів у пошуковій системі за 9 місяців 2021 року виявився Залізний порт, що в Херсонській області.

Слідом за ним розташувалися Кирилівка (Запорізька область) і Коблево (Миколаївська область).

Варто відзначити, що в топ-10 за запитами все ж потрапили деякі місця в Одеській області. Йдеться про Чорноморськ, Грибівку і Вилкове.

Решта місць в цьому списку впевнено тримають локації в Херсонській області — Лазурне, Генічеськ, Скадовськ та Щасливцеве.

Найбільш популярні морські пляжі України
Найбільш популярні морські пляжі України

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Теги:
#Миколаївська область #Пляжі #Море #Одеська область #Курорти
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