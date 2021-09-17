Відпочинок на островах за 100 євро з людини: в Греції з настанням осені різко впали ціни на курорти

Оксамитовий сезон є чудовою нагодою заощадити кошти на відпочинку.

В Греції продовжується сезон відпочинку і коштує проживання в готелях тепер вдвічі менше, ніж було влітку.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє на своїй сторінці в Instаgram фахівець з підбору турів Євгенія Мельник.

Цьогоріч Греція була дуже популярною серед туристів, тому зайняла друге-третє місце за кількістю відпочивальників серед інших курортів морського напрямку.

Попри те, що літо вже закінчилося, Греція продовжує радувати хорошою погодою, тому навіть зараз відпочинок там буде комфортним. Окрім того, готелі опустили свої ціни на 50% у звʼязку зі зменшенням кількості туристів.

За словами фахівця з підбору турів, рейси будуть продовжуватися до кінця жовтня. Тепер у Греції не так спекотно, як було влітку, тому відпочинок буде ще комфортнішим.

Нині вартість проживання в готелі за кілька днів може бути навіть нижчою за 100 євро. Наприклад, за проживання в апарт-готелі з басейном на Родосі потрібно заплатити 93 євро з людини за 5 ночей, проте харчування не входить у вартість. Є, звичайно, і дорожчі готелі, проте загалом ціни в Греції зараз дуже демократичні.

Якщо проаналізувати путівки різних турагентств, то тиждень відпочинку в Греції удвох обійдеться як мінімум у 15 тисяч гривень.

Наприклад, компанія Farvater пропонує відпочинок удвох протягом тижня у тризірковому готелі на острові Корфу за 517 євро (трохи більше ніж 16,2 тис. гривень), чотиризірковий готель в Іракліоні на Криті коштуватиме приблизно 19,2 тис. гривень, а пʼятизірковий — як мінімум 31,3 тис. гривень.

В іншій туркомпанії можна взяти путівку на тиждень і удвох відпочити на острові Корфу трохи більше ніж за 15,4 тис. грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, куди можна полетіти на курорт в оксамитовий сезон, щоб продовжити літо.

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