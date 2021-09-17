Отдых на островах за 100 евро с человека: в Греции с наступлением осени резко упали цены на курорты

Бархатный сезон является прекрасной возможностью сэкономить средства на отдыхе.

В Греции продолжается сезон отдыха, а проживание в гостиницах теперь стоит вдвое меньше, чем летом.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает на своей странице в Instаgram специалист по подбору туров Евгения Мельник.

В этом году Греция была очень популярной среди туристов, поэтому заняла второе-третье место по количеству отдыхающих среди других курортов морского направления.

Несмотря на то, что лето уже закончилось, Греция продолжает радовать хорошей погодой, поэтому даже сейчас отдых там будет комфортным. Кроме того, гостиницы опустили свои цены на 50% в связи с уменьшением количества туристов.

По словам специалиста по подбору туров, рейсы будут продолжаться до конца октября. Теперь в Греции не так жарко, как было летом, поэтому отдых будет еще более комфортным.

Сейчас стоимость проживания в отеле за несколько дней может быть даже ниже 100 евро. Например, за проживание в апарт-отеле с бассейном на Родосе нужно заплатить 93 евро с человека за 5 ночей, однако питание не входит в стоимость. Есть, конечно, и более дорогие гостиницы, однако в целом цены в Греции сейчас очень демократичные.

Если проанализировать путевки различных турагентств, то неделя отдыха в Греции обойдется как минимум в 15 тыс. гривен за двоих.

Например, компания Farvater предлагает отдых вдвоем в течение недели в трехзвездочном отеле на острове Корфу за 517 евро (чуть больше 16,2 тыс. гривен), четырехзвездочный отель в Ираклионе на Крите будет стоить примерно 19,2 тыс. гривен, а пятизвездочный — как минимум 31,3 тыс. гривен.

В другой туркомпании можно взять путевку на неделю и вдвоем отдохнуть на острове Корфу чуть более чем за 15,4 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, куда можно улететь на курорт в бархатный сезон, чтобы продлить лето.

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