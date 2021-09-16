Бархатный сезон: куда полететь на отдых из Украины

Туроператоры назвали страны для отдыха в бархатный сезон

Пока в Украине осень все больше вступает в свои права, за рубежом — в разгаре бархатный сезон. "Телеграф" узнал у украинских туроператоров, куда могут отправиться на отдых украинцы, жаждущие продлить лето.

Топ-направления бархатного сезона

Как рассказала "Телеграфу" руководитель отдела развития направлений туроператора Join UP! Екатерина Артюх, отдых в низкий сезон, когда спрос по направлению снижается преимущественно из-за климатических условий, обычно дешевле.

"Сэкономить можно значительную сумму, поскольку в такой период снижается цена практически на все: на проживание, особенно в отелях, открытых круглый год, на авиабилеты, разнообразные услуги на курорте, — отмечает Артюх. — Чтобы воспользоваться этими возможностями надо или самостоятельно поискать направления, где низкий сезон как раз совпадает с запланированным отдыхом, или обратиться за консультацией к турагенту, который подскажет актуальные направления с недорогими предложениями".

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По словам Екатерины, еще одна выгода, доступная в случае обращения к турагенту, это ситуативные путешествия. Так, отели выбрасывают на рынок "очень вкусные" предложения еще во время высокого сезона. Но на такой случай надо быть готовым выезжать буквально через несколько дней после покупки тура, потому что только они появляются в агентской системе — бронируются почти мгновенно. Тогда как "поймать" их самостоятельно почти невозможно.

По данным Join UP!, подходящие направления украинским туристам для отдыха осенью:

Хорватия — до середины сентября,

— до середины сентября, греческие Халкидики — до конца сентября,

— до конца сентября, греческие Корфу и Родос — до середины октября,

и — до середины октября, турецкие Анталия и Албания — до конца октября.

По данным сайта туроператора, цена одной "горячей" путевки в указанные курорты стартует от 4300-6700 грн.

Отдых на Мадейре. Фото: joinup.ua

Еще осенью гибкими в плане цен Артюх называет Египет (по данным сайта Join UP!, путевка за семь ночей для одного человека будет стоить от 7000 грн), португальскую Мадейру (от 25000 грн), Испанию (от 12000) грн, греческий Крит (от 9000 грн), Черногорию (от 7000 грн), Кипр (от 14000 грн), Грузию (от 10000 грн) и Тунис (от 11000 грн).

Турция и Египет

Как сообщил нашему изданию туроператор Coral Travel, в сентябре спрос на туры в Грецию и Черногорию существенно уменьшился, сезон уже завершается, и в октябре он предлагает туристам преимущественно курорты Турции, где сентябрь и октябрь считаются бархатным сезоном, и Египет, где октябрь является комфортным временем для путешествия. При этом, можно найти предложения как молодежного, так и семейного отдыха.

Так, в октябре предлагаются варианты отдыха в Турции от 7100 грн для одного человека (в двухместном номере) за семь дней отдыха в 3-звездочном отеле с перелетом и питанием all inclusive. В Coral Travel говорят, что путешественникам предлагают варианты на любой вкус и бюджет. И все же рекомендуют обратить внимание на отели 5-звездочного уровня с оптимальным соотношением цены и качества, ведь осенью цены существенно ниже по сравнению с ценами в июле или августе, в частности:

5-звездочный Green Nature Diamond в Мармарисе со стоимостью отдыха от 13 300 грн;

5-звездные Seven Seas Gravel Select и Seven Seas Hotel Life в Кемере — от 12 800 и 18 500 грн соответственно;

5-звездочный Xanadu Resort High Class в Белеке — от 24 700 грн.

Турецкий курорт. Фото: coraltravel.ua

Тогда как в Египте, отметили в Coral Travel, осенью начинается высокий сезон, поэтому стоимость отдыха на курортах Красного моря в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе составит от 9500 грн для одной личности (в двухместном номере) за семь дней отдыха в 3-звездочном отеле с перелетом и питанием all inclusive. Туроператор рекомендует внимательно подойти к выбору отеля и обратить внимание на:

5-звездные Caribbean World Resort Soma Bay и Otium Pyramisa Beach Resort в Хургаде с бюджетом от 14 100 и 14 500 грн соответственно;

5-звездочный Otium Family Amphoras Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе — от 14 800 грн.

Отметим, что цены приведены по состоянию на 15 сентября на одного человека при размещении в двухместном номере на семь ночей.

Бюджетная Черногория и люксовые Мальдивы

Туристическая компания TUI Ukraine так же предлагает ряд "горячих" предложений. Так, в сентябре можно отправиться загорать на солнечные пляжи испанского Пуэрто-де-ла-Круз. За семь ночей придется выложить около 24 000 грн за двоих, питание в стоимость не включено.

Немного дешевле обойдется недельный отдых на Кипре — от 14 950 грн за двоих.

А вот неделя релакса на роскошных Мальдивах будет стоить больше 65 000 грн за двоих, учитывая завтраки.

Мальдивы. Фото: tui.ua

Тогда как в Черногории можно отдохнуть вдвоем всего за 11 000 грн.

Среди курортов с относительно умеренными ценами можно отметить и Албанию, семидневная путевка в которую на двоих стоит около 13 000 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Черногория изменила правила въезда для украинцев.