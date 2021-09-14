Популярный среди украинцев курорт изменил правила въезда: что нужно знать туристам

В прошлом месяце при въезде в Черногорию не требовали тесты на коронавирус, теперь же правила для туристов ужесточились

Черногория изменила правила въезда для туристов, которых еще в августе пускали в страну даже без ПЦР-тестов.

Теперь же, по информации RTCG, желающим отдохнуть на Адриатическом море в этой живописной стране придется показать сертификат о полной вакцинации против коронавируса, которая завершилась не позднее, чем за 14 дней до поездки. А вот тех, кто успел сделать только первую дозу прививки, в страну не пустят.

Что же касается невакцинированных, то въезд для них в Черногорию разрешен по отрицательным ПЦР-тестам, которые должны быть сделаны максимум за 72 часа до вылета, либо по экспресс-тестам, проведенным не ранее, чем за 48 часов до начала путешествия.

Отметим, что за все время пандемии в Черногории подтвердили около 122 тысяч случаев коронавируса, из которых 1800 оказались смертельными. Сейчас в стране выявляют по 400-500 случаев этой болезни ежедневно.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что еще одна страна Европы открыла границы для украинских туристов. Путешественникам из нашей страны разрешили въезжать в Польшу.