Оксамитовий сезон: куди полетіти на відпочинок з України

Туроператори назвали країни для відпочинку в оксамитовий сезон

Поки в Україні осінь все дужче вступає в свої права, за кордоном – у розпалі оксамитовий сезон. "Телеграф" з’ясував в українських туроператорів, куди можуть відправитися на відпочинок українці, які бажають подовжити літо.

Топ-напрямки оксамитового сезону

Як розповіла "Телеграфу" керівниця відділу розвитку напрямків туроператора Join UP! Катерина Артюх, відпочинок у низький сезон, коли попит за напрямком знижується переважно через кліматичні умови, зазвичай дешевше.

"Заощадити можна значну суму, оскільки в такий період знижується ціна практично на все: на проживання, особливо у готелях, що відкриті цілорічно, на авіаквитки, різноманітні послуги на курорті, — зазначає Артюх. — Щоб скористатися цими можливостями, треба або самостійно пошукати напрямки, де низький сезон якраз співпадає із запланованим відпочинком, або звернутися за консультацією до турагента, який підкаже актуальні напрямки з недорогими пропозиціями".

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За словами Катерини, ще одна вигода, доступна у разі звернення до турагента, це ситуативні мандрівки. Так, готелі викидають на ринок "дуже смачні" пропозиції ще під час високого сезону. Але на такий випадок треба бути готовим виїжджати буквально через кілька днів після придбання туру, бо щойно вони з’являються в агентській системі – бронюються майже миттєво. Тоді як "вполювати" їх самостійно майже нереально.

За даними Join UP!, підходящі напрямки українським туристам для відпочинку восени:

Хорватія — до середини вересня,

— до середини вересня, грецькі Халкідіки — до кінця вересня,

— до кінця вересня, грецькі Корфу та Родос — до середини жовтня,

та — до середини жовтня, турецька Анталія та Албанія — до кінця жовтня.

За даними сайту туроператора, ціна однієї "гарячої" путівки до зазначених курортів стартує від 4300-6700 грн.

Відпочинок на Мадейрі. Фото: joinup.ua

Ще восени гнучкими в плані цін Артюх називає Єгипет (за даними сайту Join UP!, путівка за сім ночей для однієї особи коштуватиме від 7000 грн), португальську Мадейру (від 25000 грн), Іспанію (від 12000) грн, грецький Крит (від 9000 грн), Чорногорію (від 7000 грн), Кіпр (від 14000 грн), Грузію (від 10000 грн) і Туніс (від 11000 грн).

Туреччина та Єгипет

Як повідомив нашому виданню туроператор Coral Travel, у вересні попит на тури до Греції та Чорногорії суттєво зменшився, сезон вже завершується, і в жовтні він пропонує туристам переважно курорти Туреччини, де вересень та жовтень вважаються оксамитовим сезоном, та Єгипту, де жовтень є найкомфортнішим часом для подорожі. При цьому, можна знайти пропозиції як молодіжного, так і сімейного відпочинку.

Так, в жовтні пропонуються варіанти відпочинку в Туреччині від 7100 грн для однієї особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку в 3-зірковому готелі з перельотом та харчуванням all inclusive. У Coral Travel кажуть, що мандрівникам пропонують варіанти на будь-який смак і бюджет. Та все ж рекомендують звернути увагу на готелі 5-зіркового рівня з оптимальним співвідношенням ціни та якості, адже восени ціни суттєво нижчі у порівнянні з цінами у липні або серпні, зокрема:

5-зірковий Green Nature Diamond у Мармарисі з вартістю відпочинку від 13 300 грн;

5-зіркові Seven Seas Gravel Select та Seven Seas Hotel Life у Кемері — від 12 800 і 18 500 грн відповідно;

5-зірковий Xanadu Resort High Class у Белеку – від 24 700 грн.

Турецький курорт. Фото: coraltravel.ua

Тоді як в Єгипті, зазначили в Coral Travel, восени починається високий сезон, тому вартість відпочинку на курортах Червоного моря в Хургаді та Шарм-ель-Шейху становитиме від 9500 грн для однією особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку в 3-зірковому готелі з перельотом та харчуванням all inclusive. Туроператор рекомендує уважно підійти до вибору готелю і звернути увагу на такі:

5-зіркові Caribbean World Resort Soma Bay та Otium Pyramisa Beach Resort у Хургаді з бюджетом від 14 100 та 14 500 грн відповідно;

5-зірковий Otium Family Amphoras Beach Resort у Шарм-Ель-Шейху — від 14 800 грн.

Зазначимо, що ціни вказано станом на 15 вересня на одну особу при розміщенні у двомісному номері на сім ночей.

Бюджетна Чорногорія та люксові Мальдіви

Туристична компанія TUI Ukraine також пропонує низку "гарячих" пропозицій. Так, у вересні ви можете відправитися засмагати на сонячні пляжі іспанського Пуерто-де-ла-Круз. За сім ночей доведеться викласти близько 24 000 грн за двох, харчування у вартість не включено.

Трохи дешевше обійдеться тижневий відпочинок на Кіпрі — від 14 950 грн за двох.

А от тиждень релаксу на розкішних Мальдівах коштуватиме більше 65 000 грн за двох, враховуючи сніданки.

Мальдіви. Фото: tui.ua

Тоді як в Чорногорії можна відпочити вдвох усього за 11 000 грн.

Серед курортів із відносно помірними цінами можна зазначити й Албанію, семиденна путівка до якої на двох вартує близько 13 000 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні Чорногорія змінила правила в’їзду для українців.