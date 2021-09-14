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Популярний серед українців курорт змінив правила в’їзду: що потрібно знати туристам

Автор
О. Волкова
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У Чорногорію раніше пускали без ПЛР-тестів, тепер же правила змінилися Новина оновлена 13 вересня 2021, 22:10
У Чорногорію раніше пускали без ПЛР-тестів, тепер же правила змінилися

Минулого місяця при в’їзді в Чорногорію не вимагали тести на коронавірус, тепер же правила для туристів посилилися

Чорногорія змінила правила в’їзду для туристів, яких ще в серпні пускали в країну навіть без ПЛР-тестів.

Тепер же, за інформацією RTCG, туристам, які бажають відпочити на Адріатичному морі в цій мальовничій країні, доведеться показати сертифікат про повну вакцинацію проти коронавірусу, яка завершилася не пізніше, ніж за 14 днів до поїздки. А ось тих, хто встиг зробити тільки першу дозу щеплення, в країну не пустять.

Що ж стосується невакцинованих, то в’їзд для них в Чорногорію дозволений за негативними ПЛР-тестами, які повинні бути зроблені максимум за 72 години до вильоту, або по експрес-тестам, проведеним не раніше, ніж за 48 годин до початку подорожі.

Відзначимо, що за весь час пандемії в Чорногорії підтвердили близько 122 тисяч випадків коронавірусу, з яких 1800 виявилися смертельними. Зараз в країні виявляють по 400-500 випадків цієї хвороби щодня.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ще одна країна Європи відкрила кордони для українських туристів. Мандрівникам з нашої країни дозволили в’їжджати до Польщі.

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