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Туристам на замітку: Польща відкриває кордони з Україною

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Краків — одине з популярних туристичних міст Польщі. Новина оновлена 09 вересня 2021, 13:46
Краків — одине з популярних туристичних міст Польщі.

Українці зможуть відвідувати країну без додаткових обмежень.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ще одна країна Європи відкрила кордони для українських туристів. Мандрівникам з нашої країни дозволили в’їжджати до Польщі.

Про це він повідомив на брифінгу МЗС.

Кулеба зазначив, що для українців відкриті вже 133 країни світу.

Нагадаємо, щоб скоротити час обов’язкового десятиденного карантину в Польщі необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус. Тест повинен бути відображений в телеінформаційній системі. Цей захід стосується, в тому числі і неповнолітніх.

У карантин в Польщі не направляють тих, у кого є один з документів:

  • сертифікат про вакцинацію англійською або польською мовами, імунізація повинна бути проведена схваленими в ЄС препаратами
  • перехворіли COVID-19 з підтвердженням
  • деякі категорії громадян, серед яких моряки, студенти, спортсмени та журналісти. Повний список доступний на сайті МЗС.

Також глава Міністерства зазначив, що в Єгипті для українських туристів відкрили гарячу лінію допомоги за номером 196-54.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з першого тижня серпня змінилися правила перетину кордону.

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