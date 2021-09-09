Туристам на замітку: Польща відкриває кордони з Україною

Українці зможуть відвідувати країну без додаткових обмежень.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ще одна країна Європи відкрила кордони для українських туристів. Мандрівникам з нашої країни дозволили в’їжджати до Польщі.

Про це він повідомив на брифінгу МЗС.

Кулеба зазначив, що для українців відкриті вже 133 країни світу.

Нагадаємо, щоб скоротити час обов’язкового десятиденного карантину в Польщі необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус. Тест повинен бути відображений в телеінформаційній системі. Цей захід стосується, в тому числі і неповнолітніх.

У карантин в Польщі не направляють тих, у кого є один з документів:

сертифікат про вакцинацію англійською або польською мовами, імунізація повинна бути проведена схваленими в ЄС препаратами

перехворіли COVID-19 з підтвердженням

деякі категорії громадян, серед яких моряки, студенти, спортсмени та журналісти. Повний список доступний на сайті МЗС.

Також глава Міністерства зазначив, що в Єгипті для українських туристів відкрили гарячу лінію допомоги за номером 196-54.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з першого тижня серпня змінилися правила перетину кордону.