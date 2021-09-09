Туристам на замітку: Польща відкриває кордони з Україною
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Українці зможуть відвідувати країну без додаткових обмежень.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ще одна країна Європи відкрила кордони для українських туристів. Мандрівникам з нашої країни дозволили в’їжджати до Польщі.
Про це він повідомив на брифінгу МЗС.
Кулеба зазначив, що для українців відкриті вже 133 країни світу.
Нагадаємо, щоб скоротити час обов’язкового десятиденного карантину в Польщі необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус. Тест повинен бути відображений в телеінформаційній системі. Цей захід стосується, в тому числі і неповнолітніх.
У карантин в Польщі не направляють тих, у кого є один з документів:
- сертифікат про вакцинацію англійською або польською мовами, імунізація повинна бути проведена схваленими в ЄС препаратами
- перехворіли COVID-19 з підтвердженням
- деякі категорії громадян, серед яких моряки, студенти, спортсмени та журналісти. Повний список доступний на сайті МЗС.
Також глава Міністерства зазначив, що в Єгипті для українських туристів відкрили гарячу лінію допомоги за номером 196-54.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з першого тижня серпня змінилися правила перетину кордону.
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