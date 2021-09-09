Укр

Туристам на заметку: Польша открывает границы с Украиной

Автор
Г. Михайлова
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Краков - один из популярных туристических городов Польши.
Краков - один из популярных туристических городов Польши.

Украинцы смогут посещать страну без дополнительных ограничений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что еще одна страна Европы открыла границы для украинских туристов. Путешественникам из нашей страны разрешили въезжать в Польшу.

Об этом он сообщил на брифинге МИДа.

Кулеба отметил, что для украинцев открыты уже 133 страны мира.

Напомним, чтобы сократить время обязательного десятидневного карантина в Польше необходимо иметь негативный результат теста на коронавирус. Тест должен быть отображен в телеинформационной системе. Эта мера касается, в том числе и несовершеннолетних.

В карантин в Польше не направляют тех, у кого есть один из документов:

  • сертификат про вакцинацию на английском или польском языках, иммунизация должна быть проведена одобренными в ЕС препаратами
  • переболевшие COVID-19 с подтверждением
  • некоторые категории граждан, среди которых моряки, студенты, спортсмены и журналисты. Полный список доступен на сайте МИДа.

Также глава Министерства отметил, что в Египте для украинских туристов открыли горячую линию помощи по номеру 196-54.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с первой недели августа изменились правила пересечения границы.

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