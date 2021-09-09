Туристам на заметку: Польша открывает границы с Украиной

Украинцы смогут посещать страну без дополнительных ограничений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что еще одна страна Европы открыла границы для украинских туристов. Путешественникам из нашей страны разрешили въезжать в Польшу.

Об этом он сообщил на брифинге МИДа.

Кулеба отметил, что для украинцев открыты уже 133 страны мира.

Напомним, чтобы сократить время обязательного десятидневного карантина в Польше необходимо иметь негативный результат теста на коронавирус. Тест должен быть отображен в телеинформационной системе. Эта мера касается, в том числе и несовершеннолетних.

В карантин в Польше не направляют тех, у кого есть один из документов:

сертификат про вакцинацию на английском или польском языках, иммунизация должна быть проведена одобренными в ЕС препаратами

переболевшие COVID-19 с подтверждением

некоторые категории граждан, среди которых моряки, студенты, спортсмены и журналисты. Полный список доступен на сайте МИДа.

Также глава Министерства отметил, что в Египте для украинских туристов открыли горячую линию помощи по номеру 196-54.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с первой недели августа изменились правила пересечения границы.