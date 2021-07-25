Еще одна курортная страна ЕС открывает границы для украинцев, но только на время

Еще одна страна Европейского Союза открывает границы для украинцев.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттер.

Он указал, что речь идет о Португалии, которая снова будет доступной для граждан Украины уже с понедельника, 26 июля.

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - отметил Кулеба.

Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапіhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2021

Вместе с тем, на сайте МИД указано, что разрешение на въезд в континентальную Португалию пока что разрешен временно с 26 июля по 8 августа, однако это решение может быть пересмотрено в любой момент.

Также остаются в силе требования о наличии справки о негативном тесте на коронавирус, но возможен въезд по действующему в ЕС сертификату вакцинации.

На Азорские острова и Мадейру можно попасть с любой целью, включая и туристические поездки по безвизу.

Впрочем, для всех иностранцев, которые прилетают с Бразилии, ЮАР, Индии, Непала или Великобритании, обязательно прохождение 14-дневного режима самоизоляции.

Как сообщалось ранее, чуть позже для украинцев откроются и границы Испании.