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Еще одна курортная страна ЕС открывает границы для украинцев, но только на время

Еще одна курортная страна ЕС открывает границы для украинцев, но только на время
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Еще одна страна Европейского Союза открывает границы для украинцев. 

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттер. 

Он указал, что речь идет о Португалии, которая снова будет доступной для граждан Украины уже с понедельника, 26 июля. 

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - отметил Кулеба. 

 

Вместе с тем, на сайте МИД указано, что разрешение на въезд в континентальную Португалию пока что разрешен временно с 26 июля по 8 августа, однако это решение может быть пересмотрено в любой момент. 

Также остаются в силе требования о наличии справки о негативном тесте на коронавирус, но возможен въезд по действующему в ЕС сертификату вакцинации. 

На Азорские острова и Мадейру можно попасть с любой целью, включая и туристические поездки по безвизу. 

Впрочем, для всех иностранцев, которые прилетают с Бразилии, ЮАР, Индии, Непала или Великобритании, обязательно прохождение 14-дневного режима самоизоляции. 

Как сообщалось ранее, чуть позже для украинцев откроются и границы Испании.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Португалия, ЕС, МИД, Туризм, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Covid-19.
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