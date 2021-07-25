Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире
Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире
В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)
В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)
Лето-2021: где и за сколько отдохнуть в Украине
Лето-2021: где и за сколько отдохнуть в Украине
ДТП с украинцами в Польше: один человек скончался в больнице
ДТП с украинцами в Польше: один человек скончался в больнице

Ибица и Майорка снова доступны украинцам: Испания меняет правила въезда

Ибица и Майорка снова доступны украинцам: Испания меняет правила въезда
00:31 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Испания с 27 июля открывает свои границы для украинцев по решению Совета Европейского Союза. 

Об этом сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

Для того чтобы насладиться отдыхом на одном из многочисленных курортов страны необходимы такие документы:

для лиц старше 12 лет (на выбор):

  • сертификат о вакцинации
  • отрицательный результат ПЦР теста за 72 часа до въезда или отрицательный результат быстрого тестирования за 48 часов до въезда
  • справка о выздоровлении от коронавируса

Всем пассажирам, в том числе и детям которые прилетают или приплывают в Испанию необходимо заранее заполнить формуляр санитарного контроля на сайте МОЗ Испании или загрузить специальное приложение Spain Travel Health. Полученный QR код  может потребоваться представителям компании перевозчика перед посадкой или на санитарном контроле в портах и аэропортах прибытия в Испанию.

Испания считается самой пляжной страной мира. Ее популярные курорты - Ибица, Майорка, Коста-дель-Соль ежегодно принимают миллионы туристов. 

Коста дель соль

(Фото: Travelji )

Среди знаковых курортов также "остров вечной весны" - Тенерифе, который притягивает ценителей мягкого климата и чистого моря. 

Тенерифе

(Фото:  MARRIOTT INTERNATIONAL)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Швеция открывает границы для украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 123

Все по теме:

Испания, Граница, Ибица, Тенерифе, Ограничение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
02 В Харькове почти неделю ищут пропавшую девушку (фото)
03 В "Газпроме" ответили "Нафтогазу": "Никто не предлагал Украине российский газ"
04 Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире
05 Противники карантинных ограничений во всем мире вышли на акции протеста (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио
Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио
Что же такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?
Что же такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?
В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
Какой праздник 25 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь