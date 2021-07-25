Ибица и Майорка снова доступны украинцам: Испания меняет правила въезда

Испания с 27 июля открывает свои границы для украинцев по решению Совета Европейского Союза.

Об этом сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Для того чтобы насладиться отдыхом на одном из многочисленных курортов страны необходимы такие документы:

для лиц старше 12 лет (на выбор):

сертификат о вакцинации

отрицательный результат ПЦР теста за 72 часа до въезда или отрицательный результат быстрого тестирования за 48 часов до въезда

справка о выздоровлении от коронавируса

Всем пассажирам, в том числе и детям которые прилетают или приплывают в Испанию необходимо заранее заполнить формуляр санитарного контроля на сайте МОЗ Испании или загрузить специальное приложение Spain Travel Health. Полученный QR код может потребоваться представителям компании перевозчика перед посадкой или на санитарном контроле в портах и аэропортах прибытия в Испанию.

Испания считается самой пляжной страной мира. Ее популярные курорты - Ибица, Майорка, Коста-дель-Соль ежегодно принимают миллионы туристов.

(Фото: Travelji )

Среди знаковых курортов также "остров вечной весны" - Тенерифе, который притягивает ценителей мягкого климата и чистого моря.

(Фото: MARRIOTT INTERNATIONAL)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Швеция открывает границы для украинцев.