Украина с 5 августа меняет правила пересечения границы: кого это коснется

В Украине с завтрашнего дня, 5 августа, изменятся правила пересечения границы, в частности для граждан России и Индии вводится обязательная самоизоляция на 10 дней.
Новые правила вступают в силу согласно постановлению Кабмина, принятому 28 июля.
Согласно постановлению Кабмина, иностранцы по прибытию в Украину обязаны проходить самоизоляцию в течение 10 дней. Исключение сделают только для лиц, младше 18 лет.
Для граждан России и Индии, прибывших в Украину, строк самоизоляции будет составлять 14 дней.
Также по прибытию в Украину 10-дневную самоизоляцию должны будут проходить и сами украинцы.
Отметим, что самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия и для ее прохождения необходимо установить приложение "Дома".
От самоизоляции по прибытию в Украину освобождаются следующие категории граждан:
По прибытию в Украину для иностранцев и лиц без гражданства останется неизменным наличие страхового полиса, который нужно предъявить по прибытию.
Кроме того, нужно иметь при себе один из этих документов:
Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия ужесточит правила пересечения границы.