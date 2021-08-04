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Украина с 5 августа меняет правила пересечения границы: кого это коснется

Украина с 5 августа меняет правила пересечения границы: кого это коснется
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф

В Украине с завтрашнего дня, 5 августа, изменятся правила пересечения границы, в частности для граждан России и Индии вводится обязательная самоизоляция на 10 дней.

Новые правила вступают в силу согласно постановлению Кабмина, принятому 28 июля.

Что изменится с 5 августа

Согласно постановлению Кабмина, иностранцы по прибытию в Украину обязаны проходить самоизоляцию в течение 10 дней. Исключение сделают только для лиц, младше 18 лет.

Для граждан России и Индии, прибывших в Украину, строк самоизоляции будет составлять 14 дней.

Также по прибытию в Украину 10-дневную самоизоляцию должны будут проходить и сами украинцы.

Отметим, что самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия и для ее прохождения необходимо установить приложение "Дома".

Кто может не проходить самоизоляцию

От самоизоляции по прибытию в Украину освобождаются следующие категории граждан:

  • иностранцы со страховым полисом и сертификатом о полной вакцинации от коронавируса:
  • граждане с COVID-сертификатом о полной вакцинации, или документом, выданным в установленном МОЗ порядке, что подтверждает получение одной дозы вакцины от COVID-19;
  • несовершеннолетние граждане (до 18 лет), выехавшие за границу до 4 августа;
  • в случае получения отрицательного результат теста на коронавирус (ПРЦ или экспресс). ВАЖНО! Этот пункт не распространяется на граждан, прибывших из России или Индии.

Правила, которых изменения не коснутся

По прибытию в Украину для иностранцев и лиц без гражданства останется неизменным наличие страхового полиса, который нужно предъявить по прибытию.
Кроме того, нужно иметь при себе один из этих документов:

  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус (сделанный не более чем за 72 часа до въезда);
  • справка о полной вакцинации вакцинами, одобренным ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия ужесточит правила пересечения границы.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Украина, Коронавирус, Правила пересечения границы, штамм "Дельта".
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