Україна з 5 серпня змінює правила перетину кордону: кого це торкнеться

В Україні з завтрашнього дня, 5 серпня, зміняться правила перетину кордону, зокрема для громадян Росії і Індії вводиться обов'язкова самоізоляція на 10 днів.
Нові правила вступають в силу згідно з постановою Кабміну, прийнятою 28 липня.
Згідно з постановою Кабміну, іноземці по прибуттю в Україну зобов'язані проходити самоізоляцію протягом 10 днів. Виняток зроблять лише для осіб, молодше 18 років.
Для громадян Росії і Індії, які прибули в Україну, термін самоізоляції становитиме 14 днів.
Також по прибуттю в Україну 10-денну самоізоляцію повинні будуть проходити і самі українці.
Відзначимо, що самоізоляція починається через 72 години після прибуття і для її проходження необхідно встановити додаток "Вдома".
Від самоізоляції по прибуттю в Україну з таких категорій громадян:
По прибуттю в Україну для іноземців та осіб без громадянства залишиться незмінним наявність страхового поліса, який потрібно пред'явити по прибуттю.
Крім того, потрібно мати при собі один з цих документів:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина посилить правила перетину кордону.