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Україна з 5 серпня змінює правила перетину кордону: кого це торкнеться

Україна з 5 серпня змінює правила перетину кордону: кого це торкнеться
Оновлено 10:33 Сьогодні Телеграф

В Україні з завтрашнього дня, 5 серпня, зміняться правила перетину кордону, зокрема для громадян Росії і Індії вводиться обов'язкова самоізоляція на 10 днів.

Нові правила вступають в силу згідно з постановою Кабміну, прийнятою 28 липня.

Що зміниться з 5 серпня

Згідно з постановою Кабміну, іноземці по прибуттю в Україну зобов'язані проходити самоізоляцію протягом 10 днів. Виняток зроблять лише для осіб, молодше 18 років.

Для громадян Росії і Індії, які прибули в Україну, термін самоізоляції становитиме 14 днів.

Також по прибуттю в Україну 10-денну самоізоляцію повинні будуть проходити і самі українці.

Відзначимо, що самоізоляція починається через 72 години після прибуття і для її проходження необхідно встановити додаток "Вдома".

Хто може не проходити самоізоляцію

Від самоізоляції по прибуттю в Україну з таких категорій громадян:

  • іноземці зі страховим полісом і сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу;
  • громадяни з COVID-сертифікатом про повну вакцинацію, або документом, виданим в установленому МОЗ порядку, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19;
  • неповнолітні громадяни (до 18 років), які виїхали за кордон до 4 серпня;
  • у разі отримання негативного результату тесту на коронавірус (ПРЦ або експрес). ВАЖЛИВО! Цей пункт не поширюється на громадян, які прибули з Росії або Індії.

Правила, яких зміни не торкнуться

По прибуттю в Україну для іноземців та осіб без громадянства залишиться незмінним наявність страхового поліса, який потрібно пред'явити по прибуттю.

Крім того, потрібно мати при собі один з цих документів:

  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус (зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду). Прибувших з Росії та Індії ПЦР-тест від самоізоляції не звільняє;
  • довідка про повну вакцинацію вакцинами, схваленим ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина посилить правила перетину кордону.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Україна, Коронавірус, Правила перетину кордону, штам "Дельта".
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