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Україна починає вживати радикальних заходів через штам "Дельта"

Україна починає вживати радикальних заходів через штам "Дельта"
14:31 Сьогодні Телеграф

Через поширення у світі штаму коронавірусу "Дельта" Україна посилює правила в'їзду в країну. Зміни торкнуться як громадян України, так і іноземців.

Про це стало відомо на засіданні уряду.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що нові правила запрацюють за 7 днів з моменту публікації. За його словами ті, хто виїхав до введення нових правил зможуть безперешкодно повернуться в Україну.

Після посилення правил в'їзду:

  • для громадян України: необхідна щонайменше одна доза вакцинації від COVID-19 або самоізоляція з додатком "Вдома".
  • для іноземців: самоізоляція з додатком або повний курс вакцинації, негативний тест на коронавірус і страховий поліс.

Відзначимо, що самоізолюватись під контролем програми не обов'язково, якщо вже в Україні отримано негативний тест. Контроль програми починається через 72 години.

Для невакцинованих туристів або українців, які приїхали з Індії та Росії, які пробули в цих країнах не менше 7 днів - особливі правила. Самоізоляція на 14 днів для них обов'язкова без можливості її перервати раніше.

В Україні до штаму "Дельта" готові - відзвітував президент України Володимир Зеленський. У країні є 90 тисяч ліжко-місць для пацієнтів з коронавірусів.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Вакцинация, Delta, "Кордон", Коронавірус, COVID-19 Коронавирус.
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