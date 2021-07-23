Швеція відкриває кордони для українців: названа дата зняття обмежень

З 26 липня Швеція скасовує обмеження для туристів з України. Йдеться про поїздки з метою подорожей. Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд Швеції 22 липня постановило, що громадяни України звільняються від заборони на в'їзд. Ці поправки набудуть чинності з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС України, для поїздок українці повинні будуть мати при собі негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про вакцинацію.

В даний момент Швеція визнає сертифікати про вакцинації, видані в країнах ЄС / ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані. В'їзд в країну буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини covid-19 пройшло два тижні.

Крім того, повідомляється, що в цій країні визнаються вакціниComirnaty, Spikevax, Moderna, Vaxzevria, AstraZeneca, BIBP, Sinopharm, CoronaVac, Sinovac.

Для того, щоб пустили в країну, ПЛР-тест повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду.

Бельгія повністю відкрила кордони для українців, відповідно до Рекомендації Ради ЄС.

15 липня Європейський Союз включив Україну в список країн, для яких обмежувальні заходи, введені на поїздки до ЄС через пандемію коронавируса COVID-19, зняті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Естонія відкрила кордони для українців - вакцинація, тести і ізоляція не потрібні.

Також нагадуємо про те, що популярна країна-курорт Хорватія також спростила правила в'їзду для українців.