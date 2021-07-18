Одна з країн ЄС повністю відкрила кордони для українців - Кулеба

Бельгія повністю відкрила кордони для українців відповідно до рекомендації Ради ЄС.

Про це вранці, 18 липня, повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці в Twitter.

Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше Всі умови в’їзду до країн https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

Тепер, коли Україна в "зеленому" списку і отримала дозвіл на відвідування країн ЄС, громадяни можуть купувати квитки і відправлятися на відпочинок до країн Європейського союзу, в тому числі в Бельгію.

Як повідомлялося, 15 липня Європейський Союз включив Україну в список країн, для яких обмежувальні заходи, введені на поїздки до ЄС через пандемію коронавірусу COVID-19, зняті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Естонія відкрила кордони для українців - вакцинація, тести та ізоляція не потрібні.

Також нагадуємо про те, що популярна країна-курорт Хорватія також спростила правила в'їзду для українців.