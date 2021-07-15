Евросоюз открыл границы для украинцев

Европейский Союз включил Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса COVID-19, сняты. Об этом сообщает в четверг, 15 июля, пресс-служба Европейского Совета.

Сообщается, что Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из перечня были исключены Руанда и Таиланд, зато добавлена Украина. Список намерены далее регулярно пересматривать и, если потребуется, обновлять.

Отметим, что рекомендация Евросовета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

Напомним, в среду ЕС решил рекомендовать включить Украину в список стран, для которых будут сняты ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19.

Как ранее сообщал "Телеграф", в МИД Беларуси разъяснили, что имел ввиду непризнанный международным сообществом президентом страны Александр Лукашенко, когда говорил о закрытии границы с Украиной.