Евросоюз откроет границы для украинцев

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты.

Об этом сообщает в среду, 14 июля, агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

"Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено письменной процедурой", - сообщили в пресс-службе европейской институции.

Ранее в список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, были внесены Армения, Молдова и Азербайджан. Этот перечень пересматривается раз в две недели. Последний раз пересмотр состоялся 1 июля, а следующий должен состояться 15 июля.

Рекомендация Евросовета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

Как сообщалось, в Украине на 14 июля зафиксировали 547 новых случаев заражения COVID-19.