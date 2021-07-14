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Среда, 14.07.2021
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Евросоюз откроет границы для украинцев

Евросоюз откроет границы для украинцев
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты.

Об этом сообщает в среду, 14 июля, агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

"Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено письменной процедурой", - сообщили в пресс-службе европейской институции.

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Ранее в список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, были внесены Армения, Молдова и Азербайджан. Этот перечень пересматривается раз в две недели. Последний раз пересмотр состоялся 1 июля, а следующий должен состояться 15 июля.

Рекомендация Евросовета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

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Как сообщалось, в Украине на 14 июля зафиксировали 547 новых случаев заражения COVID-19

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 362

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Украина, Открытие, Европейский союз, Границы, Коронавирус.
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