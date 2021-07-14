Число новых случаев и госпитализированных вновь пошло в рост: статистика COVID-19 в Украине

В Украине на утро среды, 14 июля, зафиксировали 547 новых случаев заражения COVID-19. Среди них 23 медработника и 34 ребенка.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
За предыдущие сутки:
Лидером по количеству новых случаев остается столица. В Киеве зафиксировали 165 заболевших. Также высокий уровень заражений в Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.
Новых случаев не выявили в Черниговской области. Наименьшее количество случаев COVID-19 подтвердили в Тернопольской (1), Кировоградской (2) и Ивано-Франковской (2) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 242 245 человек. Летальных случаев зафиксировали 52 665.
Ранее "Телеграф" писал, в каких странах чаще всего болеют Covid-19. Накануне, за сутки понедельника, 12 июля, зафиксирован 481 новый подтвержденный случай.