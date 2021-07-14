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Число новых случаев и госпитализированных вновь пошло в рост: статистика COVID-19 в Украине

Число новых случаев и госпитализированных вновь пошло в рост: статистика COVID-19 в Украине
08:30 Сегодня Телеграф

В Украине на утро среды, 14 июля, зафиксировали 547 новых случаев заражения COVID-19. Среди них 23 медработника и 34 ребенка.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения. 

За предыдущие сутки:

  • госпитализировали  - 409 человек
  • летальных случаев – 25
  • выздоровели  – 797
  • сделано тестов - 43 649, в том числе ПЦР - 18 572.

Лидером по количеству новых случаев остается столица. В Киеве зафиксировали 165 заболевших. Также высокий уровень заражений в  Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Новых случаев не выявили в Черниговской области. Наименьшее количество случаев COVID-19 подтвердили в Тернопольской (1), Кировоградской (2) и Ивано-Франковской (2) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 242 245 человек. Летальных случаев зафиксировали 52 665. 

Ранее "Телеграф" писал, в каких странах чаще всего болеют Covid-19. Накануне, за сутки понедельника, 12 июля, зафиксирован 481 новый подтвержденный случай.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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