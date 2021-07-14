Россия поднялась в мировом топе по количеству заболевших и умерших от COVID-19

На утро среды, 14 июля, в мире заразились коронавирусом почти 189 миллионов человек, а умерли от COVID-19 - более 4 млн (4 065 804). Россия в мировом рейтинге оказалась на 4 месте по количеству выявленных случаев болезни - более 5,8 млн человек.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Обогнали Российскую Федерацию в антирейтинге заболеваемости Бразилия - 19 млн заболевших, Индия - 30,9 млн. Лидером стали Соединенные штаты Америки. Там заболели более 33,5 млн человек.

Ежедневно в мире регистрируют до 10 тысяч летальных случаев. Всего по состоянию на 9:00 среды, 14 июля, от COVID-19 умерли 4 065 804 человека. Об этом сообщает мониторинговая страница Worldometers.

Россия в таблице занимает 6 место по количеству смертей в стране - 144 492. В количестве летальных случаев первенство также держат США - 623 435 умерших. На втором месте - Бразилия (535 924 человека), дальше - Индия (411 439), Мексика – (235 277), Перу – (194 606).

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине - 547 новых случаев коронавируса.