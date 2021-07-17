Без полной вакцинации, тестов и изоляции: курорты Эстонии открываются для украинцев

Эстония с 19 июля вводит новые правила въезда в страну и открыла границы для туристов с "зеленого списка" без требования вакцинации, отрицательного теста на коронавирус и 10-дневной изоляции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

Украина находится в списке стран - резидентов Европейского союза, которым разрешен въезд в Эстонию, в том числе в туристических целях.

Отмечается, что 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день.

В МИД Эстонии сообщают, что украинцам не нужен отрицательный тест на коронавирус, как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Кроме того, не нужно будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытию в страну. Вакцинирование для украинцев также необязательное для посещения Эстонии.

Правила будут действовать с 19 по 25 июля.

Они не распространяются для стран с "красного" списка, в который попали Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания, где сейчас высокий уровень заболеваемости.

В "зеленом " списке стран рядом с Украиной стоят США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Сербия и другие.

Теперь граждане этих стран смогут путешествовать в Эстонию и отдыхать там на курортах. Среди лучших уголков для туристов отмечают поселок на севере Эстонии Вызу, Валгеранну в юго-западной части страны, а также портовый городок Пярну.

Город Хаапсалу считается одним из главных курортов страны. Он идеально подходит для поклонников тёплых вод и целительных грязевых процедур.

Также очень популярен Нарва Йыэсуу – курортный город на северо-востоке Эстонии, со всех сторон окружен сосновыми лесами.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Хорватия также упростила правила въезд для украинских туристов.