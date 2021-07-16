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Популярная страна-курорт Европы упростила въезд для украинцев: подробности

Популярная страна-курорт Европы упростила въезд для украинцев: подробности
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Хорватии обновили правила въезда в страну для жителей других стран. 

Об этом информирует посольство Украины в Хорватии. 

Там напомнили, что Совет ЕС 14 июля внес Украину в список стран, гражданам которых разрешено путешествовать по Евросоюзу. 

В связи с этим, Хорватия открывает границы для украинцев. Для того, чтобы попасть в эту популярную курортную страну необходимо иметь при себе один из нижеприведенных документов: 

  • отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже 72 часов до въезда или быстрый RAT-тест, сделанные не позже 48 часов до въезда; 
  • сертификат вакцинации, подтверждающий получение двух доз используемой в ЕС вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm), сделанных не позже 14 дней до въезда, но не старше 210 дней. Для вакцины Janssen/Johnson&Johnson достаточно одной дозы. 
  • справка о том, что человек переболел COVID-19 и получил хотя бы одну дозу вакцины в течение 210 дней до въезда;
  • позитивный результат теста на коронавирус, сделанный в пределах 180 дней и справку, что человек выздоровел;

Если таких документов на руках нет, то граждане Украины все равно смогут попасть в Хорватию, но с условием отбывания 14-дневного карантина или проведения тестирования уже на территории страны за свой счет. 

Напомним, уже четыре страны признали украинские COVID-сертификаты

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Хорватия, Коронавирус, Covid-19.
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