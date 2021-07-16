Популярная страна-курорт Европы упростила въезд для украинцев: подробности

В Хорватии обновили правила въезда в страну для жителей других стран.
Об этом информирует посольство Украины в Хорватии.
Там напомнили, что Совет ЕС 14 июля внес Украину в список стран, гражданам которых разрешено путешествовать по Евросоюзу.
В связи с этим, Хорватия открывает границы для украинцев. Для того, чтобы попасть в эту популярную курортную страну необходимо иметь при себе один из нижеприведенных документов:
Если таких документов на руках нет, то граждане Украины все равно смогут попасть в Хорватию, но с условием отбывания 14-дневного карантина или проведения тестирования уже на территории страны за свой счет.
Напомним, уже четыре страны признали украинские COVID-сертификаты.