Популярная страна-курорт Европы упростила въезд для украинцев: подробности

В Хорватии обновили правила въезда в страну для жителей других стран.

Об этом информирует посольство Украины в Хорватии.

Там напомнили, что Совет ЕС 14 июля внес Украину в список стран, гражданам которых разрешено путешествовать по Евросоюзу.

В связи с этим, Хорватия открывает границы для украинцев. Для того, чтобы попасть в эту популярную курортную страну необходимо иметь при себе один из нижеприведенных документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже 72 часов до въезда или быстрый RAT-тест, сделанные не позже 48 часов до въезда;

сертификат вакцинации, подтверждающий получение двух доз используемой в ЕС вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm), сделанных не позже 14 дней до въезда, но не старше 210 дней. Для вакцины Janssen/Johnson&Johnson достаточно одной дозы.

справка о том, что человек переболел COVID-19 и получил хотя бы одну дозу вакцины в течение 210 дней до въезда;

позитивный результат теста на коронавирус, сделанный в пределах 180 дней и справку, что человек выздоровел;

Если таких документов на руках нет, то граждане Украины все равно смогут попасть в Хорватию, но с условием отбывания 14-дневного карантина или проведения тестирования уже на территории страны за свой счет.

Напомним, уже четыре страны признали украинские COVID-сертификаты.