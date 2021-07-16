Ковид-сертификаты Украины признали новые страны: где отдохнуть без карантина и ПЦР-тестов (список)

Стало известно, в какие страны могут беспрепятственно въезжать украинцы, имеющие сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Об этом в Раде 16 июля рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, МИД продолжает налаживать контакты с другими государствами в этом вопросе.

На данный момент украинские ковид-сертификаты признают:

- Венгрия

- Греция

- Молдова

- Турция.

Однако в правительстве говорят, что ведут активную работу по расширению данного списка.

Отметим, что еще недавно данный документ признавала только одна страна - Венгрия. Украина, в свою очередь, также впускала иностранцев из данного государства по их ковид-сертификату.

Напомним, ученые провели исследование эффективности вакцин Pfizer и CoronaVac, которые сейчас делают украинцам от коронавируса. Оказалось, что у людей, привитых американской Pfizer, выявили в 10 раз больше антител, чем у привитых CoronaVac.