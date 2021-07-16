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Pfizer или CoronaVac: ученые провели эксперимент эффективности вакцин, применяемых в Украине

Pfizer или CoronaVac: ученые провели эксперимент эффективности вакцин, применяемых в Украине
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф

Ученые провели исследование эффективности вакцин Pfizer и CoronaVac, которые сейчас делают украинцам от коронавируса.

О его результатах сообщает South China Morning Post.

Оказалось, что у людей, привитых американской Pfizer, выявили в 10 раз больше антител, чем у привитых CoronaVac.

Согласно исследованию, уровень антител у тех, кто предпочел китайскую прививку, примерно такой же, как у тех, кто перенес ковид естественным образом.

Так, ведущий исследователь Бенджамин Коулинг говорит, что они изучили анализы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, привитых американской или китайской вакцинами. Для BioNTech этот показатель эффективности составил 95%, а Sinovac - 50,7%. Однако, продолжает ученый, средний уровень защиты от коронавируса - это явно лучше, нежели его отсутствие.

"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27", - заявил Коулинг.

Напомним, глава украинского Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько украинцев заболевают коронавирусом после полного курса вакцинации от данной болезни.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Вакцинация, Pfizer, Коронавирус, CoronaVac, Исследование эффективности вакцин.
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