Укр

Google назвал 10 популярнейших морских курортов Украины: Одесса в список не попала

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Море Новость обновлена 29 сентября 2021, 16:59
Море

Железный порт оказался наиболее популярным среди всех украинских морских курортов.

В Google составили рейтинг наиболее популярных туристических мест и направлений Украины. Примечательно, что в тройке лидеров в списке отечественных пляжей и курортов не оказалось Одесской области, а сама Одесса и вовсе в топ не попала.

Соответствующей информацией поделилось Госагенство по развитию туризма в соцсети Фейсбук.

В сообщении указано, что лидером по количеству запросов в поисковой системе за 9 месяцев 2021 года оказался Железный порт, что в Херсонской области.

Следом за ним расположились Кирилловка (Запорожская область) и Коблево (Николаевская область).

Стоит отметить, что в топ-10 по запросам все же попали некоторые места в Одесской области. Речь идет о Черноморске, Грибовке и Вилковом.

Остальные места в этом списке уверено держат локации в Херсонской области — Лазурное, Геническ, Скадовск и Счастливцево.

Наиболее популярные морские пляжи Украины
Наиболее популярные морские пляжи Украины

Как сообщалось ранее, Греция с наступлением осени существенно снизила цены на отдых. Так есть возможность даже заказать номер в отеле на несколько дней меньше, чем за 100 евро.

Теги:
#Николаевская область #Пляжи #Море #Одесская область #Курорты
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