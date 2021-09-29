Google назвал 10 популярнейших морских курортов Украины: Одесса в список не попала

Железный порт оказался наиболее популярным среди всех украинских морских курортов.

В Google составили рейтинг наиболее популярных туристических мест и направлений Украины. Примечательно, что в тройке лидеров в списке отечественных пляжей и курортов не оказалось Одесской области, а сама Одесса и вовсе в топ не попала.

Соответствующей информацией поделилось Госагенство по развитию туризма в соцсети Фейсбук.

В сообщении указано, что лидером по количеству запросов в поисковой системе за 9 месяцев 2021 года оказался Железный порт, что в Херсонской области.

Следом за ним расположились Кирилловка (Запорожская область) и Коблево (Николаевская область).

Стоит отметить, что в топ-10 по запросам все же попали некоторые места в Одесской области. Речь идет о Черноморске, Грибовке и Вилковом.

Остальные места в этом списке уверено держат локации в Херсонской области — Лазурное, Геническ, Скадовск и Счастливцево.

Наиболее популярные морские пляжи Украины

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