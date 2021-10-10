У Києві готуються до нового локдауну

Поки що столиця знаходиться в "жовтій" карантинній зоні

У Києві активно працюють над тим, щоб ймовірне посилення карантину якомога менше позначилося на економічній ситуації. Поміж іншого — оперативно замовляють спецперепустки у громадський транспорт.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Відзначимо, що зараз подібний документ, який гарантує проїзд окремим категоріям населення, замовляють через спеціальну е-систему. Вона була запущена в роботу понад два місяці тому тому.

За інформацією Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, тільки у вересні 2021 року роботодавці замовили 255 863 спецперепусток для співробітників своїх компаній і установ.

За весь час замовлення надійшло на понад 612 тисяч документів. Благополуччям своїх підлеглих щодо пересування столицею перейнялися близько 8 тисяч компаній.

Незважаючи ні на що, київська влада запевняє: обмеження для громадського транспорту не планують вводити навіть у "червоній" зоні. Виняток становитиме випадок, якщо ситуація із захворюваністю буде вкрай критичною.

Станом на ранок неділі, 10 жовтня, Київ знаходиться у "жовтій" карантинній зоні. Цікавим є той факт, що найчастіше столиця при погіршенні епідситуації перебуває на чолі всіх негативних рейтингів. Однак цього разу саме в Києві фіксуються одні із найнижчих показників щодо захворюваності.

Статистика по Києву

Так, за минулу добу в столиці було зафіксовано лише 320 нових випадків COVID-19. При цьому померло 14 пацієнтів, а 216 успішно подолали коронавірус. Наразі в Києві зафіксовано 11872 активних кейса захворювання.

До слова, в Києві на 10 жовтня не перевищено жоден із індикаторів, які визначають "приналежність" регіону до певної карантинній зоні. Рівень госпіталізації в місцевих лікарнях тримається на рівні 45,5 (норма — менше 60). Завантаженість ліжок з киснем в столиці також одна з найнижчих — 39,5%.

На жаль, такими ж хорошими показниками не може похвалитися ще 16 регіонів України. "Телеграф" повідомляв, які області знаходяться у "помаранчевій" зоні і хто із них є наймовірнішим претендентом на перехід до "червоної".