Рус

"Тепер офіційно": в Україну привезли першу партію iPhone 13 (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
iPhone 13
iPhone 13

Нові "Айфони" офіційно прибули до Києва.

В Україну в суботу, 9 жовтня, привезли першу партію смартфонів iPhone 13. Вони є першою офіційною поставкою продукції компанії Apple.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Відзначається, що вантаж прибув в аеропорт "Бориспіль". Всього в ньому знаходиться понад 8 тисяч "айфонів" нової моделі, а вартість партії оцінюється в 7,5 мільйона доларів США (197,5 мільйона гривень).

У Держмитниці відзначили, що раді вітати ліцензійну продукцію Apple в Україні та пообіцяли, що перша партія пройде розмитнення в найкоротші терміни.

Разом з тим в повідомленні зазначено, що в планах технологічного гіганта є відкриття свого сервісного центру в Україні, а також заклад на вітчизняний ринок всієї лінійки своєї продукції.

Там нагадали, що імпорт неліцензійної продукції може нашкодити не тільки бюджету країни, але і викликати проблеми у користувачів, які можуть зіткнутися з проблемами з безпекою та обслуговуванням.

Як повідомлялося раніше, iPhone 13 були презентовані 14 вересня, новинка має ряд відмінностей від попередньої моделі, а її вартість стартує з традиційних 999 доларів США, що дорівнює 26,3 тисячі гривень. Втім, не виключено, що в Україні вони будуть коштувати дорожче.

Теги:
#Apple #iPhone #Митниця #Смартфони #ДМСУ
Головні події дня
Україна
Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка
Дата публікації
Категорія
Фінляндія — Україна
Збірна України здобула першу перемогу при Петракові
Дата публікації
Категорія
Працівники мають місяць на те, щоб вакцинуватися
В Україні розширять перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Помічник нардепа на громадських засадах Руслан Джамбулатов, з яким разом пиячив перед смертю нардеп Поляков
Бізнес на конфіскаті і кримінальний шлейф — що відомо про родину Джамбулатових, які "засвітилися" в смерті нардепа Антона Полякова
Дата публікації
Категорія
Завдяки локдауну і високим цінам на газ, нерухомість дорожчати не буде
За законами карантину: як локдаун і подорожчання газу позначаться на вартості житла