"Тепер офіційно": в Україну привезли першу партію iPhone 13 (фото)

Нові "Айфони" офіційно прибули до Києва.

В Україну в суботу, 9 жовтня, привезли першу партію смартфонів iPhone 13. Вони є першою офіційною поставкою продукції компанії Apple.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Відзначається, що вантаж прибув в аеропорт "Бориспіль". Всього в ньому знаходиться понад 8 тисяч "айфонів" нової моделі, а вартість партії оцінюється в 7,5 мільйона доларів США (197,5 мільйона гривень).

У Держмитниці відзначили, що раді вітати ліцензійну продукцію Apple в Україні та пообіцяли, що перша партія пройде розмитнення в найкоротші терміни.

Разом з тим в повідомленні зазначено, що в планах технологічного гіганта є відкриття свого сервісного центру в Україні, а також заклад на вітчизняний ринок всієї лінійки своєї продукції.

Там нагадали, що імпорт неліцензійної продукції може нашкодити не тільки бюджету країни, але і викликати проблеми у користувачів, які можуть зіткнутися з проблемами з безпекою та обслуговуванням.

Як повідомлялося раніше, iPhone 13 були презентовані 14 вересня, новинка має ряд відмінностей від попередньої моделі, а її вартість стартує з традиційних 999 доларів США, що дорівнює 26,3 тисячі гривень. Втім, не виключено, що в Україні вони будуть коштувати дорожче.