"Теперь официально": в Украину привезли первую партию iPhone 13 (фото)

Новые "Айфоны" официально прибыли в Киев.

В Украину в субботу, 9 октября, привезли первую партию смартфонов iPhone 13. Они являются первой официальной поставкой продукции компании Apple.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что груз прибыл в аэропорт "Борисполь". Всего было более 8 тысяч "айфонов" новой модели, а стоимость партии оценивается в 7,5 миллионов долларов США (197,5 миллиона гривен).

В Гостаможне отметили, что рады приветствовать лицензионную продукцию Apple в Украине и пообещали, что первая партия пройдет растаможку в кратчайшие сроки.

Вместе с тем в сообщении указано, что в планах технологического гиганта есть открытие своего сервисного центра в Украине, а также заведение на отечественный рынок всей линейки своей продукции.

Там напомнили, что импорт нелицензионной продукции может навредить не только бюджету страны, но и вызвать проблемы у пользователей, которые могут столкнуться с проблемами с безопасностью и обслуживанием.

Как сообщалось ранее, iPhone 13 были презентованы 14 сентября, новинка имеет ряд отличий от предыдущей модели, а ее стоимость стартует с традиционных 999 долларов США, что равняется 26,3 тысячи гривен. Впрочем, не исключено, что в Украине они будут стоить дороже.