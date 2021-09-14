Apple презентовала новый iPhone: чем он лучше предыдущих и сколько будет стоить в Украине

Новинка обойдется в минимум 20 тысяч гривен

Во вторник, 14 сентября, корпорация Apple презентовала свой долгожданный iPhone 13.

Он будет доступен в трех вариациях и массе новых цветов, сообщает "Телеграф".

Прежде всего стоит отметить шестиядерный процессор A15 Bionic, — он работает на 50% быстрее конкурентов и выполняет более 15 триллионов операций в секунду.

Новый Айфон оснащен процессором A15 Bionic

Кроме того, новый телефон имеет самое прочное стекло, сравнимо с прошлыми поколениями, и потому более устойчив к повреждениям. Его OLED-дисплей на 28% ярче предыдущих, а заряд держится на 2,5 часа дольше. Интересно, что "челку" на дисплее новой модели уменьшили, благодаря чему датчик зарядки не будет перекрываться.

Камеры iPhone 13 тоже улучшены, размещены по диагонали, и могут снимать видео в "кинорежиме", размывая фон и фокусируясь на объекте в реальном времени.

Телефон доступен в пяти новых цветах, среди которых розовый, синий, темная ночь, сияющая звезда и красный. IPhone 13 mini с диагональю 5.4 дюйма стартует от $699 (18,6 тысяч гривен), а стандартный iPhone 13 с 6.1 дюйма — от $799 (около 21,3 тысяч гривен).

IPhone 13

У моделей iPhone 13 Pro (от $999 или 26,5 тыс. грн) и iPhone 13 Pro Max (от $1099 или 29,3 тыс. грн) новый экран Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нит и технологией ProMotion, они имеют три камеры и выйдут в четырех цветах.

iPhone 13 Pro

Цены на всю линейку сейчас выглядят так:

Сколько стоит iPhone 13

Как сообщал "Телеграф", ранее Apple также презентовала новые часы Apple Watch 7.