Apple презентовала новый iPhone: чем он лучше предыдущих и сколько будет стоить в Украине
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Новинка обойдется в минимум 20 тысяч гривен
Во вторник, 14 сентября, корпорация Apple презентовала свой долгожданный iPhone 13.
Он будет доступен в трех вариациях и массе новых цветов, сообщает "Телеграф".
Прежде всего стоит отметить шестиядерный процессор A15 Bionic, — он работает на 50% быстрее конкурентов и выполняет более 15 триллионов операций в секунду.
Кроме того, новый телефон имеет самое прочное стекло, сравнимо с прошлыми поколениями, и потому более устойчив к повреждениям. Его OLED-дисплей на 28% ярче предыдущих, а заряд держится на 2,5 часа дольше. Интересно, что "челку" на дисплее новой модели уменьшили, благодаря чему датчик зарядки не будет перекрываться.
Камеры iPhone 13 тоже улучшены, размещены по диагонали, и могут снимать видео в "кинорежиме", размывая фон и фокусируясь на объекте в реальном времени.
Телефон доступен в пяти новых цветах, среди которых розовый, синий, темная ночь, сияющая звезда и красный. IPhone 13 mini с диагональю 5.4 дюйма стартует от $699 (18,6 тысяч гривен), а стандартный iPhone 13 с 6.1 дюйма — от $799 (около 21,3 тысяч гривен).
У моделей iPhone 13 Pro (от $999 или 26,5 тыс. грн) и iPhone 13 Pro Max (от $1099 или 29,3 тыс. грн) новый экран Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нит и технологией ProMotion, они имеют три камеры и выйдут в четырех цветах.
Цены на всю линейку сейчас выглядят так:
Как сообщал "Телеграф", ранее Apple также презентовала новые часы Apple Watch 7.
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