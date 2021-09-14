Apple презентувала новий iPhone: чим він кращий за попередні і скільки буде коштувати в Україні

Новинка обійдеться в мінімум 20 тисяч гривень

У вівторок, 14 вересня, корпорація Apple презентувала свій довгоочікуваний iPhone 13.

Він буде доступний в трьох варіаціях і масі нових кольорів, повідомляє "Телеграф".

Перш за все варто відзначити шестиядерний процесор A15 Bionic, — він працює на 50% швидше конкурентів і виконує більше 15 трильйонів операцій в секунду.

Новий Айфон оснащений процесором A15 Bionic

Крім того, новий телефон має найміцніше скло, порівняно з минулими поколіннями, і тому більш стійкий до пошкоджень. Його OLED-дисплей на 28% яскравіший за попередні, а заряд тримається на 2,5 години довше. Цікаво, що "чубок" на дисплеї нової моделі зменшили, завдяки чому датчик заряджання не буде перекриватися.

Камери iPhone 13 теж поліпшені, розміщені по діагоналі, і можуть знімати відео в "кінорежимі", розмиваючи фон і фокусуючись на об’єкті в реальному часі.

Телефон доступний в п’яти нових кольорах, серед яких рожевий, синій, темна ніч, сяюча зірка і червоний. IPhone 13 mini з діагоналлю 5.4 дюйма стартує від $699 (18,6 тисяч гривень), а стандартний iPhone 13 з 6.1 дюйма — від $799 (близько 21,3 тисяч гривень).

IPhone 13

У моделей iPhone 13 Pro (від $999 або 26,5 тис. грн) і iPhone 13 Pro Max (від $1099 або 29,3 тис. грн) новий екран Super Retina XDR з піковою яскравістю тисячі ніт і технологією ProMotion, вони мають три камери і вийдуть в чотирьох кольорах.

iPhone 13 Pro

Ціни на всю лінійку зараз виглядають так:

Скільки коштує iPhone 13

Як повідомляв "Телеграф", раніше Apple також презентувала новий годинник Apple Watch 7.