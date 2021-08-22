Після довгого падіння Bitcoin готується бити весняні рекорди

Вперше за літо криптовалюта коштує 49 704 долара за 1 біткоін

Через кілька місяців, протягом яких вартість біткоіну коливалася від 30 000 до 40 000 доларів, він наближається до рекордної позначки в 50 000 доларів. Вперше з весни криптовалюта досягла ціни в 49 704 долара (близько 1,323 млн грн).

За інформацією Bloomberg, дана цифра за суботу, 21 серпня, — це рекорд біткоіну з 16 травня.

Втім, за словами виконавчого директора кріптобіржі CEX.IO Костянтина Анісімова, недавнє цінове ралі ще не свідчить про масовий стрибок. Але якщо "пірне" більше покупців, щоб підштовхнути ціну вище рівня 50 000 доларів, за словами Анісімова, може виникнути "безумство", і ціна може підскочити до 55 000 доларів за криптовалюту.

Відзначимо, що останнім часом біткоін набирає обертів після квітневого падіння з 65 000 доларів. Однак експерти дають хороші прогнози.

Курс біткоіну на 21 серпня 2021 року

Нагадаємо, в США все частіше звучать заклики від різних офіційних осіб про необхідність заборони біткоінів. Чим ця ідея подобається прихильникам і чи принесе вона той результат, який очікують від її реалізації — читайте в статті "Телеграфа".