После недели взлетов и падений биткоин подешевел: сколько стоит купить криптовалюту

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в воскресенье, 30 мая, слегка подешевела за прошедшую неделю и сейчас ее стоимость равняется 35,644 тысячи долларов США.

Об этом свидетельствуют данные с торгов, которые имеются на сайте CoinDesk.

Как можно заметить по графику, за 7 дней криптовалюта успела, как сильно прибавить в стоимости, так и потерять.

Стартовав с цены $36,195 - 23 мая, стоимость биткоина упала до $31,248 около 8:00 вечера того же дня, но потом наблюдался рост цены до 26 мая, (когда цена битка равнялась $40,702), после чего была видна тенденция падения до 30 мая 4:00 утра (цена составила $33,633), затем Bitcoin немного подорожал до $35,664.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, почему в последнее время в США все чаще звучат призывы от различных официальных лиц о необходимости запрета биткоина.