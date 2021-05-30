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После недели взлетов и падений биткоин подешевел: сколько стоит купить криптовалюту

После недели взлетов и падений биткоин подешевел: сколько стоит купить криптовалюту
10:54 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в воскресенье, 30 мая, слегка подешевела за прошедшую неделю и сейчас ее стоимость равняется 35,644 тысячи долларов США.

Об этом свидетельствуют данные с торгов, которые имеются на сайте CoinDesk. 

Как можно заметить по графику, за 7 дней криптовалюта успела, как сильно прибавить в стоимости, так и потерять.

Стартовав с цены $36,195 - 23 мая, стоимость биткоина упала до $31,248 около 8:00 вечера того же дня, но потом наблюдался рост цены до 26 мая, (когда цена битка равнялась $40,702), после чего была видна тенденция падения до 30 мая 4:00 утра (цена составила $33,633), затем Bitcoin немного подорожал до $35,664.

биток

Напомним, что ранее эксперты объяснили, почему в последнее время в США все чаще звучат призывы от различных официальных лиц о необходимости запрета биткоина.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Bitcoin, Криптовалюта, Биткоин.
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