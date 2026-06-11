Поплавский сбежал из Украины? Где сейчас "поющий ректор" — Зибров приоткрыл завесу тайны (видео)
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Народный артист стал на защиту коллеги на фоне коррупционного скандала
На фоне громкого расследования и обысков у бывшего руководителя Киевского университета культуры и искусств Михаила Поплавского в сети начали появляться слухи о том, что знаменитый "поющий ректор" мог покинуть Украину. Однако его коллега и давний друг Павел Зибров расставил все точки над "і".
В свежем интервью для YouTube-проекта "Наедине с Гламуром" народный артист Украины рассказал, что Поплавский остается в стране и продолжает работать, несмотря на скандал вокруг университета.
По словам Зиброва, разговоры о возможном бегстве его коллеги не имеют ничего общего с реальностью. Более того, певец убежден, что Поплавский не причастен к каким-либо противоправным схемам.
К нему я зашел на пять минут спросить, как здоровье. Сказал: "Паша, туман рассеется, правда будет на нашей стороне". Настроение рабочее, он ходит на работу, зачем ему бежать. Документы забрали, идет проверка. Ничего не выдвинули ему
Артист подчеркнул, что Поплавский всегда тщательно взвешивает свои решения и не склонен к импульсивным поступкам. По его мнению, нынешняя ситуация требует дождаться официальных выводов следствия.
Несмотря на серьезный общественный резонанс, Михаил Поплавский продолжает работать в стенах университета. На данный момент правоохранители проводят проверку, а официальные обвинения ему не предъявлены.
Напомним, в марте 2026 года правоохранители сообщили о разоблачении масштабной схемы растраты государственных средств в Киевском университете культуры. По версии следствия, руководство вуза могло действовать в сговоре с должностными лицами профильного министерства, используя программу подготовки студентов для незаконного получения бюджетных средств. Ущерб правоохранители оценивают как особо крупный. Интересно, что сразу после обысков Поплавский показался с Ющенко.