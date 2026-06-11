Поплавский сбежал из Украины? Где сейчас "поющий ректор" — Зибров приоткрыл завесу тайны (видео)

Народный артист стал на защиту коллеги на фоне коррупционного скандала

На фоне громкого расследования и обысков у бывшего руководителя Киевского университета культуры и искусств Михаила Поплавского в сети начали появляться слухи о том, что знаменитый "поющий ректор" мог покинуть Украину. Однако его коллега и давний друг Павел Зибров расставил все точки над "і".

В свежем интервью для YouTube-проекта "Наедине с Гламуром" народный артист Украины рассказал, что Поплавский остается в стране и продолжает работать, несмотря на скандал вокруг университета.

По словам Зиброва, разговоры о возможном бегстве его коллеги не имеют ничего общего с реальностью. Более того, певец убежден, что Поплавский не причастен к каким-либо противоправным схемам.

К нему я зашел на пять минут спросить, как здоровье. Сказал: "Паша, туман рассеется, правда будет на нашей стороне". Настроение рабочее, он ходит на работу, зачем ему бежать. Документы забрали, идет проверка. Ничего не выдвинули ему Павел Зибров

Павел Зибров и Михаил Поплавский

Артист подчеркнул, что Поплавский всегда тщательно взвешивает свои решения и не склонен к импульсивным поступкам. По его мнению, нынешняя ситуация требует дождаться официальных выводов следствия.

Несмотря на серьезный общественный резонанс, Михаил Поплавский продолжает работать в стенах университета. На данный момент правоохранители проводят проверку, а официальные обвинения ему не предъявлены.

Напомним, в марте 2026 года правоохранители сообщили о разоблачении масштабной схемы растраты государственных средств в Киевском университете культуры. По версии следствия, руководство вуза могло действовать в сговоре с должностными лицами профильного министерства, используя программу подготовки студентов для незаконного получения бюджетных средств. Ущерб правоохранители оценивают как особо крупный. Интересно, что сразу после обысков Поплавский показался с Ющенко.