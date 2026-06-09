Шоумен Соломка хочет жить рядом с Потапом. Как он выезжает из Украины во время войны

Ведущий прямо ответил на вопрос об эмиграции

Известный украинский телеведущий Вячеслав Соломка откровенно рассказал о своем отношении к эмиграции во время войны и объяснил, планирует ли навсегда покинуть Украину, как это сделал его коллега Владимир Остапчук.

В комментарии журналистке Анне Севастьяновой для проекта "Наедине с Гламуром" 37-летний телевизионщик ясно заявил, что никогда серьезно не задумывался о полном переезде в другую страну. Однако он поделился своей давней мечтой, связанной с Испанией, где сейчас живет беглый артист Потап.

"Есть мечта иметь недвижимость в Барселоне или вблизи нее, где, например, я смогу жить по три месяца в году. Условно перезимовать. И мне очень нравится этот город. Но чтобы переезжать полностью… Вот столько бы я туда не приезжал, то понимаю, что там не чувствую той энергетики, благодаря которой я имел бы вдохновение реализовываться как творческий человек и телевизионщик", – признался Соломка.

Регулярные поездки за границу известных украинских звезд вызывают немало вопросов в общества в период действия военного положения, когда выезд мужчин призывного возраста ограничен. Вячеслав Соломка не скрывает, что он имеет на это официальное законное право, поскольку признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья.

В интервью журналистке Мирославе Мандзюк Соломка рассказал, что еще в 2017 году ему диагностировали новообразование головного мозга. С этого времени он проходит длительное лечение, которое помогает контролировать болезнь и вести активный образ жизни.

Напомним, что Владимир Остапчук уже поселился в Канаде со своей семьей. Впрочем, сразу после выезда из Украины украинцы обратили внимание на необычную деталь, связанную с его статусом многодетного отца.