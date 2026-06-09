Шоумен Соломка хоче жити поряд з Потапом. Як він виїжджає з України під час війни

Ведучий прямо відповів на питання про еміграцію

Відомий український телеведучий В’ячеслав Соломка відверто розповів про своє ставлення до еміграції під час війни та пояснив, чи планує назавжди залишити Україну, як це зробив його колега Володимир Остапчук.

У коментарі журналістці Анні Севастьяновій для проєкту "Наодинці з Гламуром" 37-річний телевізійник чітко заявив, що ніколи серйозно не замислювався про повний переїзд в іншу країну. Проте він поділився своєю давньою мрією, яка пов'язана з Іспанією, де наразі мешкає артист-втікач Потап.

"Є мрія мати нерухомість у Барселоні або поблизу неї, де, наприклад, я зможу жити по три місяці на рік. Умовно перезимувати. І мені дуже подобається це місто. Але щоб переїздити повністю… От скільки б я туди не приїздив, то розумію, що там не відчуваю тієї енергетики, завдяки якій я мав би натхнення реалізовуватися як творча людина й телевізійник", — зізнався Соломка.

Регулярні поїздки за кордон відомих українських зірок викликають чимало запитань у суспільства в період дії воєнного стану, коли виїзд чоловіків призовного віку обмежений. В’ячеслав Соломка не приховує, що він має на це офіційне законне право, оскільки визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я.

В інтерв’ю журналістці Мирославі Мандзюк Соломка розповів, що ще у 2017 році йому діагностували новоутворення головного мозку. Відтоді він проходить тривале лікування, яке допомагає контролювати хворобу й вести активний спосіб життя.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук вже оселився у Канаді зі своєю родиною. Втім, одразу після його виїзду з України українці звернули увагу на незвичну деталь, пов’язану з його статусом багатодітного батька.