Поплавський втік з України? Де зараз "співочий ректор" — Зібров привідкрив завісу таємниці (відео)

Народний артист став на захист колеги на тлі корупційного скандалу

На тлі гучного розслідування та обшуків у колишнього керівника Київського університету культури та мистецтв Михайла Поплавського у мережі почали з’являтися чутки про те, що знаменитий "співочий ректор" міг залишити Україну. Однак його колега та давній друг Павло Зібров розставив усі крапки над "і".

У свіжому інтерв’ю для YouTube-проєкту "Наодинці з Гламуром" народний артист України розповів, що Поплавський залишається в країні та продовжує працювати, попри скандал навколо університету.

За словами Зіброва, розмови про можливу втечу його колеги не мають нічого спільного з реальністю. Ба більше, співак переконаний, що Поплавський не причетний до будь-яких протиправних схем.

До нього я зайшов на п’ять хвилин запитати, як здоров’я. Сказав: "Пашо, туман розсіється, правда буде на нашому боці". Настрій робочий, він ходить на роботу, чого йому тікати. Документи забрали, йде перевірка. Нічого не висунули йому Павло Зібров

Павло Зібров та Михайло Поплавський

Артист підкреслив, що Поплавський завжди ретельно зважує свої рішення та не схильний до імпульсивних вчинків. На його думку, нинішня ситуація потребує дочекатися офіційних висновків слідства.

Попри серйозний суспільний резонанс, Михайло Поплавський продовжує працювати у стінах університету. Наразі правоохоронці проводять перевірку, а офіційні звинувачення йому не пред’явлено.

Нагадаємо, у березні 2026 року правоохоронці повідомили про викриття масштабної схеми розтрати державних коштів у Київському університеті культури. За версією слідства, керівництво вишу могло діяти у змові з посадовими особами профільного міністерства, використовуючи програму підготовки студентів для незаконного отримання бюджетних коштів. Збитки правоохоронці оцінюють як особливо великі. Цікаво, що відразу після обшуків Поплавський здався з Ющенком.