Ранее певица плакалась из-за маленькой пенсии от РФ

Певица Лолита Милявская, уроженка Мукачево, которая отреклась от своих украинских корней и поддержала кровавый кремлевский режим, вновь оказалась в центре скандала. Предательница, ранее публично жаловавшаяся на "нищенскую" жизнь и нехватку денег, неприятно удивила россиян своим показным шикованием.

Ранее Лолита активно жаловалась российским пропагандистским СМИ на размер своей выплаты от государства. Она утверждала, что едва сводит концы с концами и буквально учится выживать. "Учусь жить только на пенсию. Дай Бог всем здоровья, всем кто ее поднял", — цинично заявляла певица.

По словам артистки, ее ежемесячное пособие составляет всего 27 тысяч рублей (около 16 800 гривен). Она уверяла аудиторию, что этих денег якобы хватает только на базовые потребности.

Однако маска "бедной пенсионерки" быстро слетела на одном из недавних светских мероприятий. Предательница пришла на публику в элитных драгоценностях, стоимость которых шокировала даже лояльных к ней россиян.

Российские медиа подловили певицу под прицелами камер и быстро подсчитали стоимость ее образа: "В этот раз под прицелы камер попала певица в серьгах и колье от Tiffany — общей стоимостью около 2 миллионов 250 тысяч рублей. Очки тоже непростые — такие можно приобрести за 128 тысяч".

Такое откровенное лицемерие вызвало гнев в комментариях. Даже российские пользователи сети, перед которыми Лолита пытается выслужиться, уличили ее во лжи. "Это та Лолита, которая жаловалась на пенсию 27 тысяч, которой хватает только на хлеб и воду?" — недоумевают в сети.

Недавно украинский журналист Дмитрий Гордон подколол предательницу Лолиту.