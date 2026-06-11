Раніше співачка плакалася через маленьку пенсію від РФ

Співачка Лоліта Мілявська, уродженка Мукачева, яка зреклася свого українського коріння і підтримала кривавий кремлівський режим, знову опинилася в центрі скандалу. Зрадниця, яка раніше публічно скаржилася на "злиденне" життя і нестачу грошей, неприємно здивувала росіян своїм показним шикуванням.

Раніше Лоліта активно скаржилася російським пропагандистським ЗМІ на розмір виплати від держави. Вона стверджувала, що ледве зводить кінці з кінцями та буквально вчиться виживати. "Вчуся жити лише на пенсію. Дай Боже всім здоров’я, всім хто її підняв", — цинічно заявляла співачка.

За словами артистки, її щомісячна допомога становить лише 27 тисяч рублів (близько 16 800 гривень). Вона запевняла аудиторію, що цих грошей нібито вистачає лише на базові потреби.

Проте маска "бідної пенсіонерки" швидко злетіла на одному із недавніх світських заходів. Зрадниця прийшла на публіку в елітних коштовностях, вартість яких шокувала навіть лояльних до неї росіян.

Російські медіа підловили співачку під прицілами камер і швидко підрахували вартість її образу: "Цього разу під приціли камер потрапила співачка у сережках та кольє від Tiffany — загальною вартістю близько 2 мільйонів 250 тисяч рублів. Окуляри теж непрості — такі можна придбати за 128 тисяч".

Таке відверте лицемірство викликало гнів у коментарях. Навіть російські користувачі мережі, перед якими Лоліта намагається вислужитися, викрили її на брехні. "Це та Лоліта, яка скаржилася на пенсію 27 тисяч, якої вистачає тільки на хліб і воду?" — дивуються у мережі.

Нещодавно український журналіст Дмитро Гордон підколов зрадницю Лоліту.