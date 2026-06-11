"Зверхня і неприємна": блогер злив скандальні подробиці про Гайтану та її чоловіка

Беспалов оприлюднив неприємні подробиці про зіркову пару

Нове обговорення спалахнуло навколо відомої української співачки Гайтани та її чоловіка й концертного директора Алекса Смарта.

Відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов у новому випуску свого шоу на YouTube-каналі BespaLOVmedia оприлюднив подробиці про поведінку артистки та специфіку її стосунків із коханим.

Скандал з артисткою розпочався після того, як стало відомо про інцидент навколо благодійного концерту "Нашебачення", де також беруть участь Володимир Дантес, Антон Тимошенко та інші зірки шоубізнесу. Чоловік артистки Алекс Смарт російською мовою виставив організаторам благодійної події гонорар у розмірі 20 тисяч доларів. Після розголосу цієї ситуації Богдан Беспалов продовжив тему, поділившись інсайдерською інформацією від однієї зі своїх глядачок. Вона стверджує, що колись працювала на заправці в Києві та бачила Гайтану разом із чоловіком.

За її словами, співачка нібито поводилася "зверхньо і неприємно", а ситуація між подружжям виглядала напруженою. У своїй розповіді жінка описала епізод, у якому чоловік артистки, за її словами, публічно різко висловився щодо її зовнішності та контролював вибір їжі. Ця історія є непідтвердженою та базується виключно на свідченнях очевидиці.

У нас чимало відомих людей заправлялося, в тому числі Гайтана з чоловіком приїжджали. Гайтана — дуже зверхня, самозакохана і неприємна людина. Але її чоловік… досі пам'ятаю, як вона хотіла з’їсти той донер, а чоловік її мало того, що при всіх назвав жирною, ще й сам обрав, що їй їсти… Але, чесно кажучи, вона не сперечалася. Видно було, що їй неприємно, але вона дала свою мовчазну згоду. Тому, як мені здається, там "муж і жена — одна сатана", це точно про них йдеться у повідомленні

Скриншот повідомлення BespaLOVmedia

Що відомо про подружжя?

Гайтана та Алекс Смарт (Олександр Смарт) таємно одружилися у 2016 році. Чоловік став не лише супутником життя зірки, а і її чинним концертним директором та саунд-продюсером. У 2017 році в подружжя народилася донька Сапфір-Ніколь. Протягом останніх років пара разом із дитиною переважно проживає за кордоном.

Нагадаємо, що після семирічного затишшя у 2024-му Гайтана випустила новий альбом. Великого успіху він не приніс.