"Ну вилитий дід Микола": нове фото Міші Крупіна розсмішило українців, втрутився навіть Притула

Співак у брутальній позі підкорив Threads

Відомий український музикант-військовий Михайло Крупін підкорив мережу своїм почуттям гумору. 45-річний артист опублікував у соцмережі Threads нове брутальне фото, яке викликало хвилю сміху та креативу серед його підписників.

На світлині виконавець позує у строгих круглих окулярах, класичному піджаку з білою сорочкою та із запаленою сигарою у роті. Атмосферу бруклінського репера 90-х Крупін доповнив треком "Hypnotize" від легендарного The Notorious B.I.G.

"Прокоментуйте фото ніби ви моя бабуся", — звернувся співак до аудиторії.

Користувачі Threads моментально включилися в гру та засипали публікацію десятками жартівливих коментарів у найкращих традиціях українських бабусь. До флешмобу приєднався навіть волонтер та громадський діяч Сергій Притула, який по-батьківськи побідкався на зовнішній вигляд артиста: "Міша, йди поїж! Бо вже шкіра і кості!".

Інші шанувальники також не стримували фантазії, створюючи жартівливі коментарі:

"І згодився ж піджак діда Тараса, царство йому небесне, як новий!"

"Міша, паразіт! Ти шо куриш?!"

"Викинь те гімно з писка"

"Ой синку який дорослий став. Коли приїдеш видалиш мені Галю з телехфону, вмерла вчора"

"Наш сусід отак курив, курив і вмер"

"В тому піджаку і махоркою ну вилитий дід Микола у молодості, помниш його? Ти ходив з ним свиню колоти в 5 років"

Нагадаємо, що співак є колишнім хлопцем Даші Астаф’євої. Раніше повідомлялось, що Міша Крупін відреагував на фото артистки.