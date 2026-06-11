"Ну вылитый дед Микола": новое фото Миши Крупина рассмешило украинцев, вмешался даже Притула

Певец в брутальной позе покорил Threads

Известный украинский музыкант-военный Михаил Крупин покорил сеть своим чувством юмора. 45-летний артист опубликовал в соцсети Threads новое брутальное фото, которое вызвало волну смеха и креатива среди его подписчиков.

На фотографии исполнитель позирует в строгих круглых очках, классическом пиджаке с белой рубашкой и с зажженной сигарой во рту. Атмосферу бруклинского рэпера 90-х Крупин дополнил треком "Hypnotize" от легендарного The Notorious B.I.G.

"Прокомментируйте фото как будто вы моя бабушка", — обратился певец к аудитории.

Пользователи Threads моментально включились в игру и засыпали публикацию десятками шутливых комментариев в лучших традициях украинских бабушек. К флешмобу присоединился даже волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который по-отцовски пожаловался на внешний вид артиста: "Миша, иди поешь! Потому что уже кожа и кости!".

Другие поклонники также не сдерживали фантазии, создавая шутливые комментарии:

"И подошел же пиджак деда Тараса, царство ему небесное, как новый!"

"Миша, паразит! Ты что куришь?!"

"Выкинь то гимно из писка"

"Ой сынок какой взрослый стал. Когда приедешь удалишь мне Галю из телефона, умерла вчера"

"Наш сосед так курил, курил и умер"

"В том пиджаке и махорке ну вылитый дед Микола в молодости, помнишь его? Ты ходил с ним свинью колоть в 5 лет"

Напомним, что певец является бывшим парнем Даши Астафьевой. Ранее сообщалось, что Миша Крупин отреагировал на фото артистки.