Укр

"Ну вылитый дед Микола": новое фото Миши Крупина рассмешило украинцев, вмешался даже Притула

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Миша Крупин Новость обновлена 11 июня 2026, 10:44
Миша Крупин. Фото instagram.com/mishakrupin1

Певец в брутальной позе покорил Threads

Известный украинский музыкант-военный Михаил Крупин покорил сеть своим чувством юмора. 45-летний артист опубликовал в соцсети Threads новое брутальное фото, которое вызвало волну смеха и креатива среди его подписчиков.

На фотографии исполнитель позирует в строгих круглых очках, классическом пиджаке с белой рубашкой и с зажженной сигарой во рту. Атмосферу бруклинского рэпера 90-х Крупин дополнил треком "Hypnotize" от легендарного The Notorious B.I.G.

"Прокомментируйте фото как будто вы моя бабушка", — обратился певец к аудитории.

Миша Крупин
Фото: threads.com/@mishakrupin1
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Пользователи Threads моментально включились в игру и засыпали публикацию десятками шутливых комментариев в лучших традициях украинских бабушек. К флешмобу присоединился даже волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который по-отцовски пожаловался на внешний вид артиста: "Миша, иди поешь! Потому что уже кожа и кости!".

Другие поклонники также не сдерживали фантазии, создавая шутливые комментарии:

  • "И подошел же пиджак деда Тараса, царство ему небесное, как новый!"
  • "Миша, паразит! Ты что куришь?!"
  • "Выкинь то гимно из писка"
  • "Ой сынок какой взрослый стал. Когда приедешь удалишь мне Галю из телефона, умерла вчера"
  • "Наш сосед так курил, курил и умер"
  • "В том пиджаке и махорке ну вылитый дед Микола в молодости, помнишь его? Ты ходил с ним свинью колоть в 5 лет"

Напомним, что певец является бывшим парнем Даши Астафьевой. Ранее сообщалось, что Миша Крупин отреагировал на фото артистки.

Теги:
#Сигареты #Сергей Притула #Миша Крупин