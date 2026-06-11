"Ну вылитый дед Микола": новое фото Миши Крупина рассмешило украинцев, вмешался даже Притула
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Певец в брутальной позе покорил Threads
Известный украинский музыкант-военный Михаил Крупин покорил сеть своим чувством юмора. 45-летний артист опубликовал в соцсети Threads новое брутальное фото, которое вызвало волну смеха и креатива среди его подписчиков.
На фотографии исполнитель позирует в строгих круглых очках, классическом пиджаке с белой рубашкой и с зажженной сигарой во рту. Атмосферу бруклинского рэпера 90-х Крупин дополнил треком "Hypnotize" от легендарного The Notorious B.I.G.
"Прокомментируйте фото как будто вы моя бабушка", — обратился певец к аудитории.
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Пользователи Threads моментально включились в игру и засыпали публикацию десятками шутливых комментариев в лучших традициях украинских бабушек. К флешмобу присоединился даже волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который по-отцовски пожаловался на внешний вид артиста: "Миша, иди поешь! Потому что уже кожа и кости!".
Другие поклонники также не сдерживали фантазии, создавая шутливые комментарии:
- "И подошел же пиджак деда Тараса, царство ему небесное, как новый!"
- "Миша, паразит! Ты что куришь?!"
- "Выкинь то гимно из писка"
- "Ой сынок какой взрослый стал. Когда приедешь удалишь мне Галю из телефона, умерла вчера"
- "Наш сосед так курил, курил и умер"
- "В том пиджаке и махорке ну вылитый дед Микола в молодости, помнишь его? Ты ходил с ним свинью колоть в 5 лет"
Напомним, что певец является бывшим парнем Даши Астафьевой. Ранее сообщалось, что Миша Крупин отреагировал на фото артистки.