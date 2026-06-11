"Надменная и неприятная": блогер слил скандальные подробности о Гайтане и ее муже

Беспалов обнародовал неприятные подробности о звездной паре

Новое обсуждение разгорелось вокруг известной украинской певицы Гайтаны и ее мужа и концертного директора Алекса Смарта.

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов в новом выпуске своего шоу на YouTube-канале BespaLOVmedia обнародовал подробности о поведении артистки и специфике ее отношений с любимым.

Скандал с артисткой начался после того, как стало известно об инциденте вокруг благотворительного концерта "Нашебачення", где также участвуют Владимир Дантес, Антон Тимошенко и другие звезды шоу-бизнеса. Муж артистки Алекс Смарт на русском языке выставил организаторам благотворительного события гонорар в размере 20 тысяч долларов. После огласки ситуации Богдан Беспалов продолжил тему, поделившись инсайдерской информацией от одной из своих зрительниц. Она утверждает, что когда-то работала на заправке в Киеве и видела Гайтану вместе с мужем.

По ее словам, певица якобы вела себя "надменно и неприятно", а ситуация между супругами выглядела напряженной. В своем рассказе женщина описала эпизод, в котором муж артистки, по ее словам, публично резко высказался по поводу ее внешности и контролировал выбор пищи. Эта история неподтвержденная и базируется исключительно на свидетельствах очевидицы.

У нас немало известных людей заправлялось, в том числе Гайтана с мужем приезжали. Гайтана — очень надменный, самовлюбленный и неприятный человек. Но ее муж… до сих пор помню, как она хотела съесть тот донер, а мужчина ее мало того, что при всех назвал жирной, еще и сам выбрал, что ей есть… Но, честно говоря, она не спорила. Видно было, что ей неприятно, но она дала свое молчаливое согласие. Поэтому, как мне кажется, там "муж и жена — одна сатана", это точно о них говорится в сообщении

Скриншот сообщения BespaLOVmedia

Что известно о супругах?

Гайтана и Алекс Смарт (Александр Смарт) тайно женились в 2016 году. Мужчина стал не только спутником жизни звезды, но и ее действующим концертным директором и саунд-продюсером. В 2017 году у супругов родилась дочь Сапфир-Николь. В последние годы пара вместе с ребенком преимущественно проживает за границей.

Напомним, что после семилетнего затишья в 2024 году Гайтана выпустила новый альбом. Большого успеха он не принес.