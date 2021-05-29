В США хотят запретить биткоин: что из этого выйдет?

В последнее время в США все чаще звучат призывы от различных официальных лиц о необходимости запрета биткоина. Чем эта идея привлекает своих сторонников и принесет ли она тот результат, который ожидают от ее реализации?

Ответы на эти вопросы попытались дать авторы статьи "Запрет биткоинов – плохая идея" на сайте Atlantic Council, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

Это был жаркий месяц для криптовалют, между неустойчивыми рынками и выходками догикоинов Илона Маска в программе "Saturday Night Live". На фоне всего этого небольшая группа бизнес-лидеров, нынешних и бывших политиков и комментаторов начали размышлять о полном запрете в Соединенных Штатах таких технологий, как Биткойн. Это предположение возникает по разным причинам и с разной степенью серьезности. Однако такие решительные действия были бы неосмотрительными и недальновидными.

Многочисленные споры ведутся о том, хорош ли Биткойн, плох он или уродлив. Но радикальное предложение объявить Биткойн вне закона поднимает три более широких вопроса, независимо от точки зрения на ту или иную криптовалюту.

Во-первых, это всеобъемлющий принцип технологической нейтральности: мы должны разрабатывать политику и законы, которые беспристрастно применяются во всех технологиях и времени. Например, если мы скажем, что не любим Биткойн, потому что он может использоваться злоумышленниками, будет ли эта позиция нейтрально применяться к другим финансовым технологиям и инструментам?

Сценарий со злоупотреблением также может иметь место со спортивной сумкой, заполненной 100-долларовыми банкнотами. Министерство финансов США напечатало около двенадцати миллиардов банкнот на 100 долларов, 80 процентов из которых находятся в обращении за пределами страны. Кроме того, будет ли запрет на биткойны в равной степени применяться к другим цифровым активам, стоимость которых превышает 30 тыс долларов США (текущая стоимость биткойнов) - или 10 тыс долларов США или даже 1 доллар США?

Во-вторых, необходимо продумать, что на самом деле будет означать жесткий запрет для активов, которым сейчас владеют примерно сорок шесть миллионов американцев. Будет ли этот план включать в себя преследование любого, кто не отдаст свои биткойны, и повлечет ли это за собой тюремное заключение?

Криминализация 14 процентов населения США за простое владение ключами шифрования будет представлять собой форму массового лишения свободы, которая, среди прочего, противоречит нынешнему политическому консенсусу по реформе уголовного правосудия. Сколько тысяч судебных разбирательств потребует конфискация всех этих биткойнов? Планирует ли федеральное правительство возместить гражданам конфискованную у них собственность на миллиарды долларов?

Для сравнения, в 1930-х годах правительство США постановило ввести ограничения на использование определенных видов золота, которые были предметом интенсивных судебных разбирательств и были строго поддержаны Верховным судом. Примечательно, что право владения золотом было восстановлено в 1970-х годах.

В-третьих, Политику США в отношении криптовалют должны определять демократические ценности. На прошлой неделе вице-премьер Китая Лю Хэ инициировал "жесткие меры против добычи и торговли биткойнами", а Иран ввел жесткий запрет на майнинг (майнинг - это зарабатывание криптовалют за счет мощностей оборудования – прим. ред.). В ответ бывший высокопоставленный чиновник министерства финансов сказал, что Соединенные Штаты "должны последовать примеру Китая в этом вопросе и действительно ограничить криптовалюту". Но история подавлений в Китае - как онлайн, так и в физическом мире - не является чем-то, чему Соединенные Штаты должны беспечно стремиться подражать.

Демократические страны не "подавляют" в одностороннем порядке то, что некоторым может не нравиться. Необходимо обдумывать, публиковать нормативные акты и / или принимать законы. Более того, Соединенные Штаты регулярно и справедливо критикуют другие страны, в частности Китай, за ограничение открытого Интернета, что должно заставить американцев серьезно задуматься о заигрывании с категорическим запретом децентрализованного интернет-протокола.

Другие комментаторы сделали резкие заявления, например, заявив, что функции конфиденциальности некоторых криптовалют в основном "полезны для преступников". Это совершенно неверно с точки зрения закона и истории.

Покойный судья Верховного суда США Луис Брандейс превозносил важность права на неприкосновенность частной жизни в XIX и XX веках. Конгресс подавляющим большинством принял закон, озаглавленный "Закон о праве на финансовую неприкосновенность частной жизни" в 1978 году, и Верховный суд постановил, что право на неприкосновенность частной жизни лежит в основе других важных конституционных прав.

Конфиденциальность - это непреходящая ценность Америки, которая распространяется на все, от неприкосновенности нашего дома до права покупать противозачаточные средства.

Взлом Colonial Pipeline (компания Colonial Pipeline находится в США и управляет работой нефтепровода – прим.ред.) поднял новые вопросы о том, может ли запрет биткойнов помочь решить глобальную проблему вымогателей, но вымогатели появились раньше, чем криптовалюта. Например, в 1989 году в результате крупномасштабной атаки программ-вымогателей на ученых потребовалось, чтобы они отправили кассовый чек или денежный перевод на абонентский ящик в Панаме.

Иногда люди совершают плохие поступки с бумажными деньгами, в том числе используют их для выплаты выкупа. Вместо того, чтобы пытаться запретить новейшее средство обмена, было бы лучше усилить киберзащиту на корпоративном и национальном уровнях. Платежи за выкуп криптовалюты также нельзя полностью отследить: аналитическая компания, которая работает с правоохранительными органами, уже смогла начать отслеживать платежи Colonial Pipeline. Попробуйте это сделать с кучей 100-долларовых банкнот.

Впереди нас ждут конструктивные разговоры о надлежащем регулировании различных цифровых валют. Например, как мы можем стимулировать использование возобновляемых источников энергии для криптовалют, которые более энергоемки, защищать потребителей от чрезмерного риска и отслеживать отмывателей денег, использующих новые технологии? Это законные вопросы, требующие внимательного рассмотрения.

Сейчас необходимы более тесная межведомственная координация в рамках правительства США и более четкие правила, а не регуляторные вотчины и частичное исполнение. Но конкретный прогресс не начнется с того, что однажды вы проснетесь, рассердитесь из-за последней цены Биткойна и задумаетесь об "ограничениях". Это скорее галлюцинации от горячки, чем серьезная политика, и они должна исчезнуть достаточно скоро, когда возобладают более холодные головы.

Дж. П. Шнаппер-Кастерас - старший научный сотрудник Центра геоэкономики Атлантического совета и практикующий юрист.