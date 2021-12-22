Як почати інвестувати з нуля та куди вкладати кошти: прості поради

Інвестиції — це завжди великий ризик

Громадяни розвинутих країн все частіше звертаються до інвестицій на світовому ринку, аби не лише зберегти, а й примножити власні кошти.

Як потрібно діяти, аби завжди мати певний грошовий запас, так звану "фінансову подушку", в інтервʼю "Суспільному", розповів фінансовий аналітик Ілля Кислицький.

За словами фахівця "вільні" гроші — це не фінансова "подушка". Якщо людина має певну суму на власному депозиті й частина з них не є критично необхідною, то лише такий кошт можна називати "вільним" і його в будь-який момент можна використати задля створення так званої "фінансової подушки".

Ці гроші є резервом, який можна залучити у будь-яких непередбачуваних випадках. Це може бути хвороба або навіть втрата робочого місця. Розмір коштів, які допоможуть пережити складний час, розрахувати дуже просто: як правило, це дохід людини за термін від трьох до шести місяців.

Що стосується криптовалюти, то це досить ризикований інструмент для "фінансової подушки", попри великий інтерес людей до її інвестування. Це зумовлено різкими стрибками у діапазоні цін.

За словами аналітика, після пандемії ціни на найпоширеніші товарні активи сильно зростуть, тому виникнення інфляції — це лише питання часу, тож інвестувати гроші у товари типу вугілля, природного газу або нафти не рекомендується.

Також кожен, хто планує почати інвестувати свої кошти, повинен розуміти, що банківські установи заробляють на кожній транзакції, отримуючи гроші на незнанні людини, як розпорядитися активом.

Першочергово вам потрібно усвідомити, що і скільки коштує та за що ви платите банку. Наступний крок — відкрити брокерський рахунок.

Якщо ви вирішили знайти брокера, то це краще робити у західних брокерських компаніях, які мають вагому репутацію та серйозний капітал.

Головне, що потрібно робити під час інвестування коштів — це критично оцінювати кожен крок.

Найвигідніше вкладати гроші у те, що систематично "зростає". Тобто вигідніше за все вкладатися у те, що буде популярним на ринку у майбутньому.

Також експерт зауважив, що рішення щодо спроби інвестування повинно виникати у людей, які "міцно стоять на ногах". У тих, хто має налагоджений побут, депозит у банківській установі та потужну "фінансову подушку", яка створювалась упродовж кількох років.

Зверніть увагу, що увійти до брокерського ринку можна навіть із дуже маленькою сумою, але якщо ви берете в борг у самого себе, то це свідомо неправильне рішення. Думайте на "довгу дистанцію". Інвестуйте спочатку 20-30 тисяч будь-якої валюти терміном до пів року і, аналізуючи свою роботу, зрозумієте, скільки втратите, а скільки заробите.

Наостанок експерт наголосив, що перед рішенням розпочати інвестувати, потрібно усвідомити найважливішу річ: передавати гроші третім особам — це завжди великий ризик, тому безризикових інвестицій просто не існує.

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