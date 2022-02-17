Як почати заробляти на криптовалютах, якщо ти нічого в цьому не розумієш: відповідь інвестора-початківця

"Телеграф" дізнався, які нюанси та підводні камені інвестування у криптовалюти потрібно знати

Верховна Рада України у четвер, 17 лютого, після внесення правок президента Володимира Зеленського ухвалила закон "Про віртуальні активи". Йдеться про легалізацію ринку криптовалют в Україні.

"Цифрова валюта" настільки узвичаїлася серед українців, що на думку фінансових експертів, є одним із механізмів для зберігання та примноження заощаджень, правда більш ризиковим, ніж багато інших.

З одним з таких гравців-початківців на криптобіржі, незадовго до остаточної легалізації криптовалюти в Україні зустрівся "Телеграф". Ми поцікавилися — як сталося його знайомство з нею, що потрібно для того, щоб заробляти, і звичайно, скільки можна заробити на криптовалюті.

Сергій у свої роки встиг позайматися бізнесом, повоювати на Донбасі та попрацювати у багатьох місцях. Та й зараз він обіймає досить непересічну посаду в одній із торгових фірм, проте не зміг пройти повз спокусу спробувати свої сили в торгівлі криптовалютою, правда його "стаж" зовсім невеликий – менше двох місяців.

Перше знайомство з криптою

Як розповідає Сергій, вперше про електронні гроші і біткоїни він почув ще далекого 2009 року, коли сам займався бізнесом.

"Знайомий був винен мені тоді 1000 доларів, і від нього я почув уперше слова біткоїн та електронна валюта, якими він і запропонував розплатитися. Але тоді я сказав "просто віддай мені 1000 доларів", — згадує співрозмовник "Телеграфу".

По-справжньому ж замислитися про біткоїни та криптовалюту Сергія спонукала розмова восени 2021 року зі знайомим, який розповів йому, що в лютому він вклав в електронну валюту 5000 доларів, а тепер вона коштує 200 тисяч доларів.

"Не вірити йому підстав у мене не було, я став питати знайомих і виявилося, що насправді дуже багато хто вкладає гроші в криптовалюту, хто кілька сотень доларів, а хто й тисячі, щоправда, особливо про це не поширюються", — каже Сергій.

Чим я гірший – що спонукало почати?

Крім збільшення капіталу знайомого в 40 разів за кілька місяців і заробітку грошей, у Сергії розігралося бажання розібратися і довести самому собі, що "він не гірший".

"Я розпитував знайомих — як вони заробляють, але всі відмовлялися, мовляв "ти нічого не зрозумієш". Мені стало прикро — як так, я займався бізнесом, у дружини економічна освіта, невже це так складно?", — згадує свої перші думки наш співбесідник.

Але, звичайно, як зізнається Сергій, найсильніше його зацікавили суми коштів, які заробляли знайомі, на перший погляд нічого не роблячи.

Перший крок – реєстрація та стартовий капітал

Почати свій шлях в електронній валюті, запевняє Сергій, нескладно – необхідно лише зареєструватися на одній із криптобірж, благо їх налічується вже не одна сотня.

"Нагадує реєстрацію в соцмережах – потрібно вказати імейл, пароль, номер телефону, свої ПІБ, дату народження та мобільний телефон. Відмінність у тому, що обов’язковою є верифікація акаунта, тобто потрібно завантажити фото паспорта та деякі інші документи, залежить від конкретної біржі. Створивши обліковий запис, потрібно його поповнити доларами, що можна зробити з банківської картки – за гривню купити долари, сплативши біржі комісійні або ж домовитися в деяких пунктах обміну валюти, щоб тобі закинули долари на твій рахунок, що обійдеться дешевше за обмін на біржі, правда це незаконно. Як тільки на рахунку з’являються реальні долари, на них купується електронна валюта і можна здійснювати угоди на електронній біржі", — говорить про перші кроки Сергій.

Є тисячі видів криптовалют, крім Bitcoin

За його словами, краса полягає в тому, що "ціна входу" на біржу електронної валюти може бути будь-якою, адже хоча на слуху біткоїн, насправді видів криптовалют тисячі, на будь-який гаманець.

"Можна вкладатися в біткоїн за 49 тисяч доларів, а можна в іншу валюту, що коштує від 0,0005 цента, вибір ніхто не обмежує", — каже співрозмовник.

Сам Сергій за його визнанням разом із дружиною вклали на двох 1600 доларів.

Як заробити на криптовалютах

За словами Сергія, власне способів заробітку на електронних біржах всього два — здійснювати угоди з купівлі-продажу електронних валют або ж чекати, поки ціна на неї не зросте.

"Ви можете здійснювати кілька угод на день, купуючи і продаючи біткоїни або іншу валюту, а можете просто поглядати на обмінний курс, сподіваючись, що він зростатиме, і ви багатітимете, нічого не роблячи для цього, а все зробить попит на біржі", — каже співрозмовник "Телеграфу".

Сам Сергій, як новачок, вирішив не ризикувати і, вклавшись із дружиною на 1600 доларів в одну з електронних валют, більше місяця просто чекав, вивчав коливання на ринку та займався самоосвітою.

"Нарешті ми з дружиною вирішили, що досить готові до торгів на біржі і виділили з 1600 доларів на двох 300 доларів, на які й стали торгувати, решта ж 1300 доларів вкладені в електронну валюту, ми поки що бережемо", — говорить гравець-початківець на криптовалюті.

Скільки можна заробити на кріптобіржах?

Можливість додаткового або основного заробітку — це головна причина, яка змушує українців вникати в новий для себе світ криптовалют, і скільки тут можна заробити залишається основним питанням.

"Все це залежить від багатьох факторів — суми на вашому рахунку, коливань курсу, навіть якогось везіння, я поки що точного механізму зізнатися не зрозумів, не кажучи вже про численні форс-мажорні ситуації", — зізнається Сергій.

За його словами, за кілька днів торгівлі на ринку із 300 доларів, виділених на здійснення угод, на торгах удвох вони заробили ще 285 доларів. Усього ж з урахуванням зростання курсу електронної валюти, що належить їм, їхня електронна валюта зараз коштує 2100 доларів на двох, тобто заробіток склав 500 доларів, щоправда є нюанс.

"Приблизно за півтора місяці, які пройшли між покупкою першої криптовалюти та початком онлайн-торгів на двох ми заробили 500 доларів – негусто, але якщо врахувати, що за 4 дні торгів ми змогли заробити майже 300 доларів, думаю, справи йшли непогано. Звичайно, день на день не доводиться, наприклад, одного дня я на торгах заробив 70 доларів, а в інший втратив на різниці в курсах 90, але в середньому ми були у "плюсі", — констатує Сергій.

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Гроші, які зберігаються на криптогаманці, після продажу електронної валюти можна виводити на банківську картку, що власне і складає заробіток гравця на криптобіржі.

Інші воліють просто сидіти і чекати, поки електронна валюта, що їм належить, зросте в ціні, і це теж часто спрацьовує.

"Я не женуся за великими прибутками, для мене головне розібратися в механізмі торгів і розглядаю я це поки що як додатковий заробіток, поставивши з дружиною собі мету — заробляти в день у середньому 30 доларів. Щоправда, це можливо тільки на стабільному ринку, а це про криптобіржу. сказати зараз не можна", — нарікає Сергій.

Ринок криптовалют дуже непередбачуваний

Ризик – обвал ринку за 30 секунд

Головним ризиком для бажаючих грати на криптобіржі Сергій бачить у її абсолютній непрогнозованості, особливо останнім часом.

"Здебільшого на курс криптовалют впливають два фактори, один з яких – їхня фізична наявність, а з урахуванням їх витрачання на різні інтернет-проекти та майнінги, ця сума непостійна. І тут, як на ринку, надлишок веде до падіння цін, нестача – до зростання. Але є і другий фактор, це коли людина заходить на біржу і купує або продає криптовалюту, в основному біткойни, на десятки та сотні мільйонів доларів, у результаті – курс миттєво валиться чи злітає нагору. І тут як пощастить, встиг натиснути кнопку "продати" — ти заробив, не встиг — втратив, і навпаки. Я так одного дня встиг потрапити в такий стрибок і заробив 70 доларів, а в інший не встиг — і в мінусі на 120 доларів", — каже наш співрозмовник.

Це піраміда? Можливо, але є шанс заробити

Слухаючи Сергія, не вдалося уникнути аналогії з фінансовими пірамідами, оскільки за ними також немає нічого реального, і не запитати про це у співрозмовника було неможливо. Однак це його анітрохи не бентежить.

"А що є фондова біржа, на якій торгують акціями? Адже там, по суті, теж торгують "повітрям", а не чимось реальним. Можливість отримувати в майбутньому дивіденди, якщо вони будуть, ось єдине, що відрізняє фондову біржу від криптобіржі, якщо звичайно ви не маєте великого пакету акцій і не впливаєте на керівництво компанії. При цьому керівництво компанії може просто дурити акціонерів і все закінчиться крахом, яких було чимало. Будь-яка біржа по суті мильна бульбашка", — парирує співрозмовник "Телеграфу".

Щоправда, головне, що додає оптимізму новому торговцеві криптовалютою — попит на неї зростає практично щодня: "хтось ж готовий купувати біткоїн за десятки тисяч доларів, то чому я не можу його їм продавати і заробляти", — приблизно так думають багато продавців.

"Сальвадор визнав біткоїн офіційною валютою, те саме робить і Україна, обкладаючи її податками. Так, багато хто чинить опір, той же Китай заборонив своїм громадянам займатися електронною валютою, а це чверть від усього світового ринку, підсумок — сильне падіння курсу", — розмірковує Сергій, який відстежує ситуацію з електронною валютою у світі, проте впевнений у майбутніх перспективах.

Коли ми прощалися, Сергій, посміхаючись, помітив, що за час нашої бесіди він заробив близько 10 доларів на зростанні курсу своїх електронних монет і сказав ще одну річ:

- Я знаю, що за статистикою протягом 5 років 80% тих, хто грає на криптобіржах, зрештою втрачають усе, але мені цікаво — чи можу я опинитися серед інших 20%.

Втім, невдовзі Сергій припинив намагатися заробляти на продажі криптовалют, курс яких, на тлі напруги навколо можливого вторгнення РФ в Україну і можливої заборони в самій Росії, став ще менш передбачуваним. Наразі він просто стежить за курсом куплених ним "електронних монет".

За даними Міністерства цифрової трансформації України, щодобовий оборот криптовалют в Україні становить близько 1 мільярда гривень, а Верховна Рада ухвалила законопроект про легалізацію віртуальних активів ще у вересні. Це дозволить обкладати майбутні операції українців із криптовалютою податками, адже за даними сайту Triple A Україна одна зі світових лідерів за кількістю населення, залученого до торгівлі криптовалютами.