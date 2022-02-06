Якщо не в долари, то…? У що вкладати гроші на тлі чуток про російське вторгнення

Застрахувати свої заощадження можна кількома шляхами

Напруженість, що триває з грудня навколо можливого вторгнення РФ в Україну, негативно вплинула на курс гривні до долара. Наближена до курсу 30 гривень за долар до кінця січня, національна валюта поступово почала зміцнюватися завдяки інтервенціям НБУ.

Тим не менш, ситуація на фінансових ринках залишається нестабільною, і українці хотіли б себе якось застрахувати від наслідків подібних стрибків.

Як це можна зробити "Телеграф" вирішив дізнатись у експертів.

Чи варто купувати долари та євро

На думку опитаних нами експертів, вкладати гроші в долар поки що немає особливого сенсу, оскільки зростання його курсу викликане панікою і після її зниження неминуче опуститься.

"Не варто поспішати і купувати долар, її курс поступово знижуватиметься, думаю незабаром він стабілізується в коридорі 28-28,5 грн за 1 долар. З огляду на це і те, що його покупка в банку завжди дорожча за продаж, не бачу сенсу купувати долар зараз — заробити на обміні явно нічого не вийде", — вважає економічний експерт Олег Пендзін.

Не цілком згоден з ним економічний аналітик Данило Монін, який вважає, що долар все-таки є кращою валютою для заощаджень, ніж, скажімо, євро.

"Євро падає до долара, зараз це 1,12 долара, а після зростання облікової ставки Федеральною резервною системою США, що відбудеться в березні, курс впаде до 1,1 долара. Тому інвестувати в євро особливого сенсу я не бачу, але й купувати долари поки не варто, краще зачекати на закінчення поточної паніки і потримати гроші на банківському рахунку", — вважає співрозмовник "Телеграфа".

Нерухомість можна тримати, але є нюанси

Найкращим інструментом заощадження коштів експерти бачать ринок нерухомості, благо ціни на неї зростають.

За словами економічного експерта Олексія Куща, інвестиції в нерухомість привабливі насамперед через відсутність надійних альтернатив. Прибутковість забезпечується за рахунок зростання цін на житло та доходу від здачі його в оренду.

Правда і тут є ризик, що забудовники просто не встигнуть за собівартістю будівництва, що постійно зростає.

На думку Олега Пендзіна, нерухомість безсумнівно становить інтерес для зберігання заощаджень, але водночас становить суттєвий ризик.

"Інвестиції в нерухомість неліквідні, якщо вам буде потрібно терміново "вийняти" гроші, це буде неможливо, оскільки продаж об’єкта за вигідною вам ціною займає багато часу", — наголошує співрозмовник "Телеграфа".

Данило Монін також відзначає очевидні вигоди вкладень у нерухомість за рахунок зростання цін та доходу від оренди, щоправда попереджає, що зростання цін може бути нівельоване глобальною кризою та знеціненням.

Криптовалюта – високий ризик, на золоті – важко заробити

Колись привабливі для інвестицій криптовалюти, на думку Олега Пендзіна, є вкрай ризикованим інструментом, надто залежним від зовнішніх факторів, і тому вважається експертом малопривабливим.

Щодо ринку золота, на думку Олексія Куща, в українських реаліях заробити на жовтому металі дуже важко. По-перше, є дуже висока різниця в банках між купівлею та продажем, так що вичікувати вигідної ціни доведеться довго, по-друге, українські золоті зливки не приймають на Заході.

У результаті, щоб заробити на золоті, треба або дуже довго чекати, або купити його в спокійний час і продавати під час кризи.

Найнадійніше – цінні папери та депозити

На думку експертів, вигіднішими способами зберегти гроші від інфляції та девальвації є цінні папери та банківські депозити.

Так, на думку Олексія Куща, банківський депозит — це, швидше, інструмент фізичного збереження грошей, але ніяк не їхній заробіток.

Олег Пєндзін вважає, що нинішні відсотки за банківськими депозитами дуже непогані, а Данило Монін радить "притримати" гроші на рахунку замість того, щоб тікати купувати долар.

Щоправда, тут існує мінус як оподаткування доходу отриманого з депозиту як 18% ПДФО і 1,5 військового збору.

Найбільш вигідним варіантом вкладення грошей експерти одностайно назвали облігації внутрішньої державної позики, як найбільш надійні і гарантовані державою, зрозуміло, якщо країна не оголосить дефолт.

Щоправда, у сумі, яку краще вкласти в ОВДП, експерти розійшлися, якщо Данило Монін і Олексій Кущ вважають, що це краще робити із сумами від 100 тисяч гривень, Олег Пензін упевнений, що можна вкладати і значно менше.

Другою важливою перевагою є те, що дохід від ОВДП не оподатковується.

Разом з тим, як підкреслює Олексій Кущ, купувати держоблігації швидше за все доведеться на вторинному ринку, що знизить прибуток від їхньої покупки.

Зазначимо, що поки що загроза вторгнення військ у РФ залишається темою номер 1 в Україні, то гривня цілком може обвалитися навіть до 30 грн/долар.