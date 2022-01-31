Долара за 80 гривень не буде? НБУ почав рятувати нацвалюту

Гривня змогла піднятися в ціні до долара, а експерти прогнозують її подальше зміцнення

Зростання кількості повідомлень про майбутнє вторгнення РФ в Україну вкрай негативно вплинуло на курс гривні, яка з другої половини січня розпочала своє стрімке знецінення. Якщо на 10 січня обмінний курс становив 27,49 грн. за долар, то 28 січня за долар давали майже 29 гривень.

В останній день січня Національний банк України ревальвував національну валюту одразу на 20 копійок, встановивши офіційний курс 28,78 грн.

Такі стрибки обмінного курсу явно говорять про вкрай нестійкий стан національної валюти, а експерти пророкували падіння гривні до 40, і навіть 80 гривень.

Однак цю небезпеку явно оцінили в НБУ і почали продавати долар із міжнародних запасів для зміцнення курсу гривні. Так, з 4 по 21 січня Нацбанк продав 751 млн. доларів, а всього за 5 днів, з 24 по 28 січня, був змушений реалізувати 759 мільйонів доларів, що очевидно і дозволило знизити ревальвувати гривню до 31 січня на 20 копійок.

На думку економічного експерта Олександра Охріменка, НБУ почав реагувати на падіння курсу гривні, що спричинить зниження паніки та зміцнення курсу гривні. У лютому, на думку Охріменка, обмінний курс знизиться до 27,5 грн за 1 долар.

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